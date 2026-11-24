जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। यात्रियों को सुरक्षित और समय पर मंजिल तक पहुंचाने का दावा करने वाली हरियाणा रोडवेज की बसों की समय पर मरम्मत और देखरेख पर सवाल उठ रहे हैं। समय पर मरम्मत और देखरेख के अभाव में गोहाना सब-डिपो की बसें आए दिन बीच रास्ते में दम तोड़ रही हैं।

ताजा मामला मंगलवार का है, जब रोहतक से गोहाना आ रही रोडवेज की एक बस में बाईपास के पास अचानक तकनीकी खराबी आ गई और उसके अगले पहिये से धुआं निकलने लगा। ब्रेक लेदर में आग लगने की आशंका को भांपते हुए चालक ने तत्परता दिखाई और बस को सड़क किनारे रोककर तुरंत सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा।

बीच राह बस बंद होने से दैनिक यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। चालक ने पानी का प्रबंध करके पहिये पर डाला लेकिन काफी देर तक धुआं उठना बंद नहीं हुआ। सोमवार को भी दो किमी चलकर थम गए थे पहिये रोडवेज बसों की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह लगातार दूसरे दिन हुआ घटनाक्रम है। इससे पहले सोमवार सुबह करीब आठ बजे भी गोहाना से रोहतक के लिए रवाना हुई एक बस महज दो किलोमीटर का सफर तय कर बाईपास पर पहुंचते ही खड़ी हो गई थी। अचानक रेस सिस्टम में खराबी आने से थमे पहियों के कारण बस में सवार करीब 50 यात्रियों को बीच हाईवे पर उतरना पड़ा था।

अप्रेंटिस और हेल्परों के भरोसे 40 बसों का बेड़ा गोहाना सब-डिपो के बेड़े में विभाग की अपनी 40 बसें हैं, जबकि 30 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत चल रही हैं। विभाग की इन 40 बसों की फिटनेस का जिम्मा जिस वर्कशाप पर है, वहां एक भी स्थायी मेकेनिक तैनात नहीं है। पूरी कार्यशाला महज हेल्पर मेकेनिक, हेल्पर इलेक्ट्रीशियन और प्रशिक्षण ले रहे अप्रेंटिस युवाओं के सहारे चल रही है।