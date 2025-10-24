हरियाणा के इस रूट के यात्रियों के लिए महंगी हुई रोडवेज सेवा, टोल शुरू होने से किराए में इजाफा; कितनी हुई बढ़ोतरी?

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत-गोहाना रूट पर अब यात्रियों को सफर के लिए पांच रुपये अधिक किराया देना होगा। रोडवेज विभाग ने यह फैसला राष्ट्रीय राजमार्ग 352 ए पर मोहाना के पास टोल चालू होने के बाद लिया है। पहले सोनीपत से गोहाना तक बस किराया 40 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 45 रुपये कर दिया गया है।

इस रूट के यात्रियों पर पड़ेगा असर मोहाना के पास टोल लगने से रोडवेज की परिचालन लागत में वृद्धि हुई है, जिसके चलते विभाग ने किराया संशोधित किया है। यह बढ़ोतरी केवल गोहाना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस मार्ग पर पड़ने वाले अन्य गांवों के लिए भी लागू की गई है। अब गोहाना रूट पर लगने वाले हर बस स्टाप का किराया पांच रुपये बढ़ा दिया गया है।

यह रूट सोनीपत जिले के प्रमुख स्थानीय मार्गों में से एक है। प्रतिदिन हजारों यात्री इस मार्ग पर सफर करते हैं। गोहाना रूट पर हर 15 मिनट में बस सेवा उपलब्ध रहती है। छठ पर चलेंगी अतिरिक्त बसें छठ महापर्व के मद्देनजर रोडवेज विभाग ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि जब तक बस पूरी तरह यात्रियों से भर न जाए, तब तक वह बस स्टैंड से बाहर नहीं जाएगी। यदि किसी रूट पर यात्रियों की संख्या अधिक होती है, तो तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त बसें तैनात की जाएंगी।