    हरियाणा के इस रूट के यात्रियों के लिए महंगी हुई रोडवेज सेवा, टोल शुरू होने से किराए में इजाफा; कितनी हुई बढ़ोतरी?

    By Sandeep Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:56 PM (IST)

    हरियाणा रोडवेज ने एक विशेष मार्ग पर टोल प्लाजा शुरू होने के कारण किराया बढ़ा दिया है। इस वृद्धि से यात्रियों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। अब यात्रियों को यात्रा के लिए अधिक भुगतान करना होगा, जिससे उनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। किराए में हुई बढ़ोतरी की जानकारी उपलब्ध है, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

    टोल चालू होने के बाद लिया फैसला। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत-गोहाना रूट पर अब यात्रियों को सफर के लिए पांच रुपये अधिक किराया देना होगा। रोडवेज विभाग ने यह फैसला राष्ट्रीय राजमार्ग 352 ए पर मोहाना के पास टोल चालू होने के बाद लिया है। पहले सोनीपत से गोहाना तक बस किराया 40 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 45 रुपये कर दिया गया है।

    इस रूट के यात्रियों पर पड़ेगा असर 

    मोहाना के पास टोल लगने से रोडवेज की परिचालन लागत में वृद्धि हुई है, जिसके चलते विभाग ने किराया संशोधित किया है। यह बढ़ोतरी केवल गोहाना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस मार्ग पर पड़ने वाले अन्य गांवों के लिए भी लागू की गई है। अब गोहाना रूट पर लगने वाले हर बस स्टाप का किराया पांच रुपये बढ़ा दिया गया है।

    यह रूट सोनीपत जिले के प्रमुख स्थानीय मार्गों में से एक है। प्रतिदिन हजारों यात्री इस मार्ग पर सफर करते हैं। गोहाना रूट पर हर 15 मिनट में बस सेवा उपलब्ध रहती है।

    छठ पर चलेंगी अतिरिक्त बसें

    छठ महापर्व के मद्देनजर रोडवेज विभाग ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि जब तक बस पूरी तरह यात्रियों से भर न जाए, तब तक वह बस स्टैंड से बाहर नहीं जाएगी। यदि किसी रूट पर यात्रियों की संख्या अधिक होती है, तो तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त बसें तैनात की जाएंगी।

    सोनीपत से गोहाना

    स्टाप पुराना किराया नया किराया
    बड़वासनी 5 रुपये 10 रुपये
    रत्नगढ़ 10 रुपये 15 रुपये
    बादशाहपुर माच्छरी 15 रुपये 20 रुपये
    मोहाना 20 रुपये 25 रुपये
    तिहाड़ मोड-पिनाना-बीधल 25 रुपये 30 रुपये
    जौली-लाठ 30 रुपये 35 रुपये
    खेडी-बड़ौता 35 रुपये 40 रुपये
    गोहाना 40 रुपये 45 रुपये

    गोहाना से सोनीपत

    स्टाप पुराना किराया नया किराया
    खेडी-बड़ौता 5 रुपये 10 रुपये
    जौली-लाठ-पिनान 10 रुपये 15 रुपये
    तिहाड़ मोड़ 15 रुपये 20 रुपये
    मोहाना 20 रुपये 25 रुपये
    बादशाहपुर माच्छरी 25 रुपये 30 रुपये
    रत्नगढ़ 30 रुपये 35 रुपये
    बड़वासनी 35 रुपये 40 रुपये
    सोनीपत 40 रुपये 45 रुपये

     




    मोहाना के पास टोल शुरू होने के चलते किराए में बढ़ौतरी की गई है। सोनीपत-गोहाना रूट पर हर बस स्टाप पर पांच रुपये किराया बढ़ा दिया गया है।

    सुरेंद्र दुग्गल, एसएस, रोडवेज