सोनीपत: जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर रोडरेज, टक्कर का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली

जागरण संवाददाता, गोहाना। जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के रोडरेज की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कार को पीछे से टक्कर मारने के बाद भाग रहे ईको गाड़ी सवार बदमाशों का पीछा करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया।

बदमाशों ने रुकते ही गोली चला दी, जिससे कपड़ा शोरूम के सहायक मैनेजर की मौत हो गई। मृतक की पहचान रोहतक के तिलक नगर निवासी प्रह्लाद के रूप में हुई है। बरोदा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रह्लाद एक कपड़ा शोरूम में सहायक मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। मंगलवार को प्रह्लाद अपने साथी रुड़की निवासी कर्मवीर के साथ कैथल में एक नए कपड़ा शोरूम की ओपनिंग में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों देर रात अपनी कार से वापस लौट रहे थे।

ईको चालक गाड़ी लेकर मौके से भाग निकला वापसी के दौरान दोनों जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे के रास्ते सफर कर रहे थे। रास्ते में पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ईको गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ईको चालक गाड़ी लेकर मौके से भाग निकला। प्रह्लाद और कर्मवीर ने ईको का पीछा किया और गोहाना क्षेत्र में रुखी व आहुलाना गांव के बीच एक्सप्रेसवे पर उसे रुकवा लिया।

कार से उतरकर प्रह्लाद और कर्मवीर ने ईको सवार युवकों से गाड़ी को टक्कर मारने का कारण पूछा बहस करने लगे और गोली चला दी। गोली प्रह्लाद की बाजू में जा लगी और वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। वारदात को अंजाम देकर हमलावर ईको गाड़ी सहित फरार हो गए।