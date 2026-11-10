सोनीपत में अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए लारेंस गैंग के गुर्गे, आरोपी साहिल की जमानत याचिका खारिज

दीपक गिजवाल, सोनीपत। लारेंस गैंग के एक गुर्गे की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित साहिल अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया था।

अब मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ जसबीर सिंह की न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने उसकी नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी है।

दोनों आरोपी गिरफ्तार..

पुलिस को एएसआई प्रदीप के माध्यम से गुप्त सूचना मिली थी कि विदेश में बैठा लारेंस गैंग का सदस्य रणदीप मलिक अपने स्थानीय गुर्गों के जरिए किसी जघन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में है।

इसके लिए मोहित उर्फ गांधी और साहिल को सक्रिय किया गया था। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई दोनों गिरफ्तार किया था। मोहित उर्फ गांधी के कब्जे से चार कारतूस सहित एक पिस्टल बरामद हुई थी।

अब जमानत याचिका खारिज

वहीं, साहिल के कब्जे से दो मैगजीन और कारतूस मिले थे। पुलिस की जांच में सामने आया था कि दोनों संगठित गिरोह के लिए काम कर रहे थे। अब उनकी ओर से जमानत की याचिका लगाई तो कोर्ट में दलील रखी गई कि हैंडलर रणदीप मलिक की गिरफ्तारी बाकि है।