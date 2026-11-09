सोनीपत के आंबेडकर पार्क में खूनी झड़प, युवक की पीट-पीटकर हत्या; मातम में बदलीं दीवाली की खुशियां

संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। सोनीपत के खरखौदा में दीवाली की रात रोहतक रोड स्थित आंबेडकर पार्क में खूनी झड़प के दौरान 37 वर्षीय युवक की सिर में चोट मारकर हत्या कर दी गई।

मृतक की पहचान खरखौदा निवासी दीपक के रूप में हुई है। इस झगड़े में दो अन्य युवक भी घायल हुए हैं। इनमें धोलू का पैर टूट गया, जबकि अन्ना के हाथ में चोट लगने से वह भी घायल हो गया। दोनों घायल भी खरखौदा के ही रहने वाले हैं।

सिर पर वार किए शुरुआती जानकारी के अनुसार, दीपावली की रात आंबेडकर पार्क में किसी बात को लेकर कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया। आरोप है कि खरखौदा के ही चार से पांच युवकों ने दीपक और उसके साथियों पर हमला कर दिया। इस दौरान दीपक के सिर पर वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।