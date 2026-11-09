लोनी में बेटे ने की पिता की हत्या, नहीं है कोई पछतावा

अजय सक्सेना, लोनी। जिस इकलौते बेटे को पिता ने बुढ़ापे की लाठी समझकर पाला-पोसा, जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपने बेहतर बुढ़ापे के सपने संजोए उसी बेटे ने सोते हुए पिता की हत्या कर दी।

शुक्रवार देर रात हुई आशियाना सिटी कालोनी में हुई वार लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। परिवार में छह बेटियां है जबकि बेटा इकलौता है। पड़ोसियों की मानें तो पिता बेटे की इच्छाएं पूरी करने का हर संभव प्रयास करते थे।

वहीं, पिता की हत्या के बाद आरोपित बेटे को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। आरोपित की आंखों में न तो आंसू हैं और नही चेहरे पर पिता को खोने का दुख। कई बार हुआ पिता-पुत्र का विवाद पड़ोसियों ने बताया कि बेटा कक्षा आठ का छात्र है। पिता को उसकी काफी चिंता थी। वह अक्सर उसकी गलतियों पर डांटते थे लेकिन वह उनकी डांट का बुरा मानकर उन्हें खरी-खोटी सुना देता था। इससे पहले भी कई बार पिता-पुत्र में विवाद हो चुका था।