सोनीपत में अवैध होर्डिंग से निगम को करोड़ों का नुकसान, अधिकारियों पर उठा सवाल

जागरण संवाददाता, सोनीपत। त्योहारी सीजन में नगर निगम की अनुमति के बिना जमकर प्रचार-प्रसार हो रहा है। होर्डिंग माफिया अधिकारियों की उदासीनता का जमकर लाभ उठा रहा है। माफिया की सक्रियता और अधिकारियों की उदासीनता नगर निगम को आर्थिक चपत लगा रही है, जबकि माफिया की जेब भर रहे है।

नगर निगम ने 56 साइट चिह्नित कर रखी है, अनुमति लेकर साइटों पर होर्डिंग लगाने के बजाय शहर में अवैध तरीके से होर्डिंग्स और बैनर-पोस्टर लगे हैं। उनसे निगम को फीस के तौर पर कोई कमाई नहीं। शहर में ऐसे कई फ्लैक्स बोर्ड बनाने वाले है जो इनको शहर में लगाने की एवज में भी रुपये ले रहे हैं।

करोड़ों की कमाई गंवा चुका निगम नगर निगम बनने के बाद करीब 10 साल तक विज्ञापन नीति तय न कर पाने के चलते निगम पहले ही करीब 50 करोड़ रुपये की संभावित कमाई गंवा चुका है। जुलाई, 2015 में निगम के गठन के बाद लंबे समय तक टेंडर ही नहीं हो पाया।

इसका अनुचित लाभ होर्डिंग माफिया उठाता रहा, जिसके चलते औसत भी देखी जाए तो निगम संभावित कमाई का घाटा हुआ। इसके बाद नगर निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 में दो करोड़ आय का लक्ष्य रखा, लेकिन टेंडर अलाट न होने की वजह से एक रुपये की कमाई नहीं हो पाई।

इसके बाद निगम ने साइट चिह्नित की, लेकिन अवैध तरीके से होर्डिंग लगने की वजह से साइट किराए पर लेने में व्यापारी रुचि नहीं दिखा रहे, जिससे निगम को घाटा हो रहा है। कानून है सख्त, लेकिन अधिकारी हैं उदासीन अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रविधान शहरी स्थानीय निकाय विभाग के द हरियाणा प्रीविंसन आफ डिपार्टमेंट आफ प्रापर्टी आफ एक्ट-1989 में है, लेकिन अधिकारी इसको लेकर उदासीन हैं, जिसके चलते अवैध होर्डिंग बोर्ड से अटे पड़े है।