सोनीपत के खरखौदा में प्रदूषण फैलाती मिली 10 फैक्ट्रियां, कारण बताओ नोटिस जारी

संवाद सहयोगी, खरखौदा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सख्ती दिखाते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की संयुक्त टीम ने बुधवार को फिरोजपुर बांगर औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे उद्योगों का निरीक्षण किया। जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद टीम ने संबंधित इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।



टीम में सीपीसीबी के वैज्ञानिक मनोज कुमार, वैज्ञानिक रमनदीप, फील्ड अधिकारी वैज्ञानिक अनिल कुमार और एचएसपीसीबी सोनीपत क्षेत्र के सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई) कुशाग्र शामिल थे। अधिकारियों ने फिरोजपुर बांगर औद्योगिक क्षेत्र में औचक निरीक्षण करते हुए 11 उद्योगों की जांच की।