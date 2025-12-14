सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप: हरियाणा-दिल्ली के पहलवानों का शानदार प्रदर्शन, जीते 23 पदक

नंदकिशोर भारद्वाज, सोनीपत। गुजरात के अहमदाबाद में चल रही सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप हरियाणा और दिल्ली के पहलवानों ने अपना दबदबा कायम रखते हुए पहले और दूसरे दिन 23 मेडल जीत लिए। रविवार को प्रतियोगिता के अंतिम दिन ग्रीको रोमन वर्ग के मुकाबले हुए। पहले दिन शुक्रवार को महिला भारवर्गों की कुश्तियां हुईं। इनमें हरियाणा की छोरियों ने 10 में से नौ और दिल्ली की पहलवानों ने तीन मेडल जीते।

वहीं दूसरे दिन शनिवार को फ्री स्टाइल मुकाबलों में हरियाणा ने छह और दिल्ली ने पांच मेडल झटके। महिला पहलवानों ने कई उलटफेर किए,जबकि हरियाणा सुजित मान और अमन ने गोल्ड मेडल जीतकर इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के ट्रायल में सीधी एंट्री हासिल कर ली है।



भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि 12 से 14 दिसंबर तक सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। शुक्रवार को महिला वर्ग के 10 भारवर्गों की कुश्तियां हुईं। अंतिम, मनीषा, मानसी, प्रिया मलिक, निशा दहिया और किरण सहित टाप पहलवानों ने आने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स में अपनी जगह पक्की करने के लिए हिस्सा लिया।

अंतिम, मनीषा और निशा दहिया ने अपनी-अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते, जबकि प्रिया मलिक ने सिल्वर मेडल जीता, फाइनल में उन्हें हरियाणा की ज्योति बेरवाल से करारी हार मिली। वहीं वर्ल्ड ब्रांज मेडलिस्ट मानसी प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल ही जीत सकी।

महिला वर्ग के परिणाम 50 किलो हरियाणा की मुस्कान ने कांस्य, 55 किलो में हंशिका ने कांस्य, 57 किलो में मनीषा ने गाेल्ड, 59 किलो में रंजीता ने गोल्ड, 62 किलो में अंजलि ने गोल्ड, 65 किलो में पुलकित ने गोल्ड. 68 किलो में मानसी ने ब्रांज, 72 किलो में हरेहिता ने सिल्वर और 76 किलो में ज्योति ने गोल्ड मेडल जीते, जबकि दिल्ली की सृष्टि ने रजत, कीर्ती और नितिका ने कांस्य पदक हासिल किए।

फ्री स्टाइल वर्ग के परिणाम 61 किलो में ओलिंपिक मेडलिस्ट झज्जर के अमन सहरावत, 65 किलो में सुजीत ने गोल्ड और 70 किलो में अभिमन्यु ने गोल्ड मेडल, 74 किलो में दीपक, 86 किलो में सचिन और 92 किलो में सचिन ने सिल्वर में जीते। 57 किलो में दिल्ली के अंकुश ने गोल्ड, 61 किलो में निखिल, 79 किलो में मोहित, 97 किलो में दीपक चहल और 125 किलो में रौनक दहिया ने सिल्वर मेडल जीते।