    हरियाणा दिवस: विकास की नई राह पर शहर, मेट्रो विस्तार और आईआईआईटी निर्माण से मजबूत आधार

    By Nand Kishor Bhardwaj Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:08 PM (IST)

    हरियाणा दिवस पर सोनीपत और गोहाना के विकास की नई उम्मीदें हैं। शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे में विकास से जिले को प्रमुखता मिली है। किलोहड़ में आइआइआइटी और नरेला तक मेट्रो विस्तार से विकास को गति मिलेगी। गोहाना को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ रही है, जिससे प्रशासनिक कार्य स्थानीय स्तर पर हो सकेंगे। सोनीपत शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है।

    सोनीपत और गोहाना दोनों के लिए विकास की नई संभावनाएं लेकर आया।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा दिवस इस बार सोनीपत और गोहाना दोनों के लिए विकास की नई संभावनाएं लेकर आया है। शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे तीव्र विस्तार ने जिले को प्रदेश के अग्रणी विकास केंद्रों में शामिल कर दिया है। किलोहड़ गांव में बन रहा आईआईआइटी संस्थान क्षेत्र को उच्च शिक्षा का नया आयाम देगा, वहीं नरेला तक मेट्रो विस्तार प्रस्ताव से औद्योगिक निवेश और आवागमन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

    राज्य में नए जिलों की चर्चा के बीच गोहाना को जिला बनाए जाने की संभावना ने नागरिकों में उत्साह भर दिया है। आधुनिक सुविधाओं और प्रगति की राह पर बढ़ता सोनीपत अब हरियाणा के सर्वांगीण विकास का नया प्रतीक बनता जा रहा है।

    स्थानीय नागरिकों का कहना है कि गोहाना पिछले कई वर्षों से जिला दर्जे की मांग कर रहा है। यहां का भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या, राजस्व व पुलिस प्रशासन की आवश्यकता और भौगोलिक स्थिति सभी दृष्टियों से जिला बनने के मानकों पर खरा उतरता है।

    गोहाना उपमंडल में शामिल गांवों के लोग रोजमर्रा के कार्यों के लिए अब भी सोनीपत या पानीपत तक जाते हैं। नागरिकों का मानना है कि जिला बनने से प्रशासनिक कामकाज स्थानीय स्तर पर ही निपट सकेंगे और विकास की गति और बढ़ेगी।

    इसी बीच गोहाना के आसपास तेजी से चल रहे विकास कार्य भी इसे जिला बनाए जाने की संभावनाओं को मजबूत कर रहे हैं। नरेला तक मेट्रो लाइन बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिससे दिल्ली से सीधा संपर्क स्थापित होगा। वहीं किलोहड़द गांव में आइआइआइटी परियोजना तेजी से निर्माणाधीन है, जो इस क्षेत्र को शिक्षा और तकनीक के नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।

    हरियाणा के गठन को 59 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान प्रदेश ने खेल, शिक्षा, सुरक्षा, उद्योग और कृषि में उल्लेखनीय प्रगति की है। हर गांव में बिजली, बेहतर सड़कें और आधुनिक यातायात सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन अब प्रदेशवासियों की नजरें इस ओर टिकी हैं कि क्या इस हरियाणा दिवस पर गोहाना को जिला बनने का सौगात मिलेगा।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस बार गोहाना को जिला घोषित करती है, तो यह कदम न केवल प्रशासनिक दृष्टि से लाभदायक होगा, बल्कि पूरे पश्चिम हरियाणा के संतुलित विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा।
    शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी

    सोनीपत जिले में आठ अंतरराष्ट्रीय स्तरीय यूनिवर्सिटी, 18 महाविद्यालय, 712 राजकीय विद्यालय, 250 से ज्यादा नामी गिरामी निजी स्कूल और सैकड़ों कोचिग सेंटर हैं। राजीव गांधी के नाम से जीटी रोड पर पूरी एजुकेशन सिटी विकसित की गई है।

    दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, खानपुर महिला मेडिकल कालेज अस्पताल, राई स्पोर्ट्स स्कूल, प्रदेश का एकमात्र हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, डा. बीआर आंबेडकर विधि विश्वविद्यालय हैं, जहां विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते है। यह सब सोनीपत को शिक्षा के हब के रूप में नई पहचान दिला रहे हैं।