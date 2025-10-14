सीएम नायब सिंह ने मोदी की रैली की तैयारियों का लिया जायजा, बोले- लाभार्थियों को उनकी तय जगह पर बैठाएं

जागरण संवाददाता, सोनीपत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को राई स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रस्तावित रैली की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम में आने वाले योजनाओं के लाभार्थियों को उनके निर्धारित सेक्टर में ही बैठाया जाए और सभी व्यवस्थाएं तय समय में पूरी कर ली जाएं।

मुख्यमंत्री ने रैली स्थल का निरीक्षण करते हुए मुख्य मंच, वीआइपी व कल्चर स्टेज, प्रदर्शनी हैंगर, मीडिया सीटिंग, पार्किंग और यातायात व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। उपायुक्त सुशील सारवान व पुलिस आयुक्त ममता सिंह को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के हैलीपैड, रूट प्लान और सुरक्षा से संबंधित सभी इंतजामों को पूर्ण सतर्कता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यातायात व्यवस्था, रैली स्थल पर पार्किंग सहित पुलिस विभाग से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से जानकारी ली और सजगता से ड्यूटी का निर्वहन करने के निर्देश दिए।

सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 अक्टूबर को राई में होने वाले जन विश्वास-जन विकास समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार जनता के विकास कार्यों को बिना रुके आगे बढ़ा रही है।

अब सरकारी नौकरियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के दी जा रही हैं, जिससे योग्य युवाओं को उनका हक मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल होंगे। उनके लिए सेक्टरवार बैठने की व्यवस्था की गई है। अधिकारी सुनिश्चित करें कि हर लाभार्थी अपने निर्धारित सेक्टर में बैठे और पीने के पानी सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों।