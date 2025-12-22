Language
    सोनीपत के 10 फिसड्डी स्कूलों पर गिरी गाज, गुरुग्राम में तलब किए गए स्कूल प्रभारी

    By Sandeep Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:23 PM (IST)

    निपुण हरियाणा मिशन के तहत सोनीपत में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन में 10 प्राथमिक स्कूल सबसे खराब पाए गए। महानिदेशक, मौलिक शिक्षा ने स्कूल ...और पढ़ें

    नवीन गुलिया, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत। जागरण

    संदीप कुमार, सोनीपत। निपुण हरियाणा मिशन के तहत बच्चों की बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कराए गए सेंसस असेसमेंट (जनगणना मूल्यांकन) की रिपोर्ट ने जिले के शिक्षा तंत्र की गंभीर कमियों को उजागर कर दिया है।

    जिले के 10 प्राथमिक स्कूल प्रदेश स्तर पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले यानी बाटम-10 की सूची में शामिल पाए गए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए महानिदेशक, मौलिक शिक्षा ने इन स्कूलों के प्रभारियों को 23 दिसंबर को एससीईआरटी, गुरुग्राम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

    जिले में 15 व 16 सितंबर को कराए गए इस असेसमेंट में विद्यार्थियों के हिंदी और गणित के बुनियादी ज्ञान की परीक्षा ली गई थी। रिपोर्ट के अनुसार जिले के लगभग 75 प्रतिशत स्कूल सी-कैटेगरी में पाए गए हैं, जहां 50 प्रतिशत से भी कम विद्यार्थी निपुण (बुनियादी साक्षरता में सक्षम) हो सके हैं। राई, गोहाना, गन्नौर और खरखौदा ब्लाक के 10 स्कूलों में विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल (अधिगम स्तर) सबसे निचले पायदान पर मिला है।

    23 दिसंबर को होने वाली बैठक में महानिदेशक मौलिक शिक्षा स्कूल प्रभारियों से सीधे जवाब-तलब करेंगे। इस दौरान उन्हें न केवल खराब प्रदर्शन का स्पष्टीकरण देना होगा, बल्कि एक ठोस एक्शन प्लान भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

    स्कूल प्रभारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि शिक्षा स्तर गिरने के पीछे अध्यापन पद्धति, संसाधनों की कमी या अन्य कौन-से कारण जिम्मेदार रहे, साथ ही दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होने वाले अगले असेसमेंट के लिए अपनी सुधार रणनीति भी बतानी होगी।

    क्या है निपुण हरियाणा मिशन

    भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य कक्षा तीसरी तक के प्रत्येक बच्चे को बुनियादी पढ़ने, लिखने और गणितीय गणनाओं में पूरी तरह सक्षम बनाना है। जो स्कूल तय मानकों पर खरे नहीं उतरते, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है, ताकि बच्चों की शिक्षा और भविष्य सुरक्षित रह सके।

    डीईईओ को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश

    मुख्यालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इन स्कूलों को तत्काल चेतावनी पत्र जारी किए जाएं। इसके साथ ही संबंधित क्लस्टर प्रभारी, बीआरपी और एबीआरसी की भी जवाबदेही तय की गई है। ये अधिकारी नियमित रूप से इन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और आगामी असेसमेंट में सुधार सुनिश्चित करेंगे।

    खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की सूची

    ब्लॉक स्कूल
    राई जीपीएस झुंडपुर
    राई जीपीएस नासिरपुर बांगर
    राई जीपीएस टांडा
    गोहाना जीपीएस देवी पुरा
    गोहाना जीपीएस रामगढ़
    गोहाना जीपीएस रेवाड़ा
    गन्नौर जीपीएस क्रिसमी
    गन्नौर जीपीएस गढ़ी बिलंदा
    गन्नौर जीपीएस बाली कुतुबपुर
    खरखौदा जीपीएस निरथान

    निपुण हरियाणा अभियान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। 23 दिसंबर की बैठक में खराब प्रदर्शन के कारणों की गहन समीक्षा की जाएगी। सुधार के लिए स्कूलों को वर्कशीट भेजी जा रही हैं और जिला स्तर पर कमेटी गठित की गई है। - नवीन गुलिया, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत

     