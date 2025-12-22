सोनीपत के 10 फिसड्डी स्कूलों पर गिरी गाज, गुरुग्राम में तलब किए गए स्कूल प्रभारी

संदीप कुमार, सोनीपत। निपुण हरियाणा मिशन के तहत बच्चों की बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कराए गए सेंसस असेसमेंट (जनगणना मूल्यांकन) की रिपोर्ट ने जिले के शिक्षा तंत्र की गंभीर कमियों को उजागर कर दिया है। जिले के 10 प्राथमिक स्कूल प्रदेश स्तर पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले यानी बाटम-10 की सूची में शामिल पाए गए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए महानिदेशक, मौलिक शिक्षा ने इन स्कूलों के प्रभारियों को 23 दिसंबर को एससीईआरटी, गुरुग्राम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

जिले में 15 व 16 सितंबर को कराए गए इस असेसमेंट में विद्यार्थियों के हिंदी और गणित के बुनियादी ज्ञान की परीक्षा ली गई थी। रिपोर्ट के अनुसार जिले के लगभग 75 प्रतिशत स्कूल सी-कैटेगरी में पाए गए हैं, जहां 50 प्रतिशत से भी कम विद्यार्थी निपुण (बुनियादी साक्षरता में सक्षम) हो सके हैं। राई, गोहाना, गन्नौर और खरखौदा ब्लाक के 10 स्कूलों में विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल (अधिगम स्तर) सबसे निचले पायदान पर मिला है।

23 दिसंबर को होने वाली बैठक में महानिदेशक मौलिक शिक्षा स्कूल प्रभारियों से सीधे जवाब-तलब करेंगे। इस दौरान उन्हें न केवल खराब प्रदर्शन का स्पष्टीकरण देना होगा, बल्कि एक ठोस एक्शन प्लान भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्कूल प्रभारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि शिक्षा स्तर गिरने के पीछे अध्यापन पद्धति, संसाधनों की कमी या अन्य कौन-से कारण जिम्मेदार रहे, साथ ही दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होने वाले अगले असेसमेंट के लिए अपनी सुधार रणनीति भी बतानी होगी।

क्या है निपुण हरियाणा मिशन भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य कक्षा तीसरी तक के प्रत्येक बच्चे को बुनियादी पढ़ने, लिखने और गणितीय गणनाओं में पूरी तरह सक्षम बनाना है। जो स्कूल तय मानकों पर खरे नहीं उतरते, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है, ताकि बच्चों की शिक्षा और भविष्य सुरक्षित रह सके।