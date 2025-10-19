Language
    सोनीपत में पटाखों की बिक्री पर प्रशासन की पैनी नजर, चिह्नित जगहों पर ही बिकेंगे ग्रीन पटाखे

    By Vishnu Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:24 PM (IST)

    सोनीपत जिला प्रशासन ने दिवाली पर हरित पटाखों की बिक्री के लिए 18 से 20 अक्तूबर तक की अनुमति दी है। उपायुक्त सुशील सारवान ने चिह्नित स्थलों पर ही बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और दमकल विभाग को तैनात किया गया है। खरखौदा में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उपायुक्त ने हरित पटाखों के प्रयोग की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। सर्वोच्च न्यायालय एवं हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों की पालना करते हुए जिले में हरित पटाखों के प्रयोग की अनुमति दी गई है। उपायुक्त सुशील सारवान ने दीवाली पर्व पर हरित पटाखों की बिक्री को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 18 से 20 अक्तूबर तक ही बिक्री की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री केवल चिह्नित स्थलों पर ही की जा सकेगी, ताकि प्रदूषण नियंत्रण के साथ सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी सुनिश्चित हो सके।

    उपायुक्त सुशील सारवान ने नगर निगम को निर्देशित किया है कि चिह्नित स्थलों पर 15x15 फुट आकार के स्टाल उचित दूरी पर लगाए जाएं और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुलिस विभाग को आदेश दिया है कि उप-आयुक्त पुलिस (मुख्यालय) की देखरेख में प्रत्येक स्थल पर पुलिस टीम तैनात की जाए, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अफरा-तफरी या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

    प्रदूषण नियंत्रण विभाग में एईई कुशाग्र को सोनीपत व गोहाना क्षेत्र और एसीबी अनिल कुमार को गन्नौर, खरखौदा व कुंडली क्षेत्र का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी स्टाल संचालकों से निर्धारित प्रोफार्मा भरवाकर ही स्टाल आवंटित किए जाएंगे।

    दमकल विभाग को प्रत्येक स्थल पर एक-एक अग्निशमन वाहन की टीम तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आगजनी की स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। वहीं जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव को भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके कर्मचारी प्रदूषण नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर पंजीकरण शुल्क एकत्र करने का कार्य करें।

    इन स्थानों पर लगेंगे पटाखा स्टॉल

    • सोनीपत : राजू पैलेस हुड्डा ग्राउंड, सेक्टर-23 के पास और आंबेडकर काॉलोनी के पीछे सेक्टर-23, गांव रेवली रजबाहा के पास।
    • गोहाना : नई सब्जी मंडी और देवीलाल स्टेडियम।
    • गन्नौर : बीएसटी ग्राउंड।
    • खरखौदा: खेल स्टेडियम, आईटीआई के पीछे मटिंडू रोड।
    • कुंडली : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नरेला रोड।

    आदेशों को ताक पर रखकर शहर के बीच में बिक रहे पटाखे

    दीवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के आदेशों के बाद प्रशासन द्वारा भी पटाखे बेचने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं, खरखौदा में इसके लिए शहर के मटिंडू मार्ग पर स्थित स्टेडियम की खुली जगह निर्धारित की गई है, लेकिन प्रशासनिक नियम व आदेशों को धत्ता बताते हुए भरे बाजार में भी पटाखों की नुमाइश करते हुए बिक्री हो रही है।

    वहीं इस पर भी बड़ा सवाल यह है कि अनुमति ग्रीन पटाखे बेचने की है और इनकी आड़ में बेचने दूसरे पटाखे जा रहे हैं। जबकि प्रशासन द्वारा इसे लेकर कई नियम लागू किए गए हैं। बीते दिनों तक पटाखों पर जहां पूर्ण रूप से ही रोक लगाई गई थी, वहीं अब न्यायालय द्वारा ग्रीन पटाखों को लेकर छूट दे दिए जाने के बाद प्रशासन ने भी इन्हें बेचने के लिए खुले स्थान निर्धारित कर दिए।

    जहां पर लाइसेंस धारक पटाखों को बेच सकते हैं, लेकिन खरखौदा में सभी नियमों को ताक पर रखकर पटाखों की बिक्री जोरों पर है। कहने को तो खरखौदा के खेल स्टेडियम को पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन पटाखे बिक भरे बाजार में रहे हैं।


    दीवाली पर्व को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रदूषण रहित बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। केवल हरित पटाखों का ही प्रयोग करें और निर्धारित नियमों का पालन करें, ताकि पर्व की खुशियों के साथ पर्यावरण की रक्षा भी सुनिश्चित हो सके।


    सुशील सारवान, उपायुक्त, सोनीपत