Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडी के बाहर जाम लगने से गोहाना-जींद रूट पर बसों का परिचालन बाधित, ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी

    By Paramjeet Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:56 AM (IST)

    गोहाना में अनाज मंडी के बाहर जाम लगने से गोहाना-जींद रूट पर बसों का परिचालन बाधित हो रहा है। प्राइवेट बसें बुटाना गांव न जाकर नूरनखेड़ा से जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। रोडवेज बसें जाम में फंस रही हैं। ग्रामीणों ने निर्धारित रूट पर बसों को चलाने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गोहाना बस स्टैंड पर जींद रूट पर जाने के लिए तैयार प्राइवेट बस। जागरण  

    जागरण संवाददाता, गोहाना। धान के सीजन में जींद रोड स्थित नई अनाज मंडी के बाहर बार-बार जाम लगने से गोहाना-जींद रूट पर बसों का परिचालन बाधित हो रहा है। मंडी के बाहर ट्रैक्टर-ट्रालियों की लंबी लाइनें लग रही हैं। अगर बसें सीधे रूट पर मंडी के बाहर से होकर जाती हैं तो वे जाम में फंस जाती हैं। प्राइवेट बसों के चालकों ने जाम से बचने के लिए दूसरी जगह से आवागमन शुरू कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे गोहाना-जींद रूट पर गांव बुटाना में कई बसें न पहुंचकर उससे अगले गांव नूरनखेड़ा पहुंच रही हैं। इससे गांव बुटाना के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। रोडवेज विभाग द्वारा रूट में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे विभाग की बसें तो जाम में बार-बार फंस जा रही हैं और गंतव्य पर देरी से पहुंच रही हैं।

    शहर में जींद रोड स्थित नई अनाज मंडी में दो सप्ताह से रोजाना लगभग 55 हजार क्विंटल धान पहुंच रहा है। धान की अधिक आवक होने के चलते किसानों को वाहनों से फसल खाली करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। इससे मंडी के बाहर जींद रोड और पश्चिमी मिनी बाईपास पर ट्रैक्टरों-ट्रालियों की दूर तक लाइनें लग जाती हैं। जाम लगने से दूसरे निजी व सवारी वाहनों का यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है।

    जाम में निकलने में अधिक समय लगता है। ऐसे में गोहाना-जींद रूट पर चलने वाली अधिकतर प्राइवेट बसों के चालक-परिचालक बसों को दूसरे रास्तों से लेकर जाते हैं। जाम लगने पर प्राइवेट बसें पानीपत रोड से होकर जींद-सोनीपत ग्रीनफील्ड हाईवे से होकर गांव नूरनखेड़ा के पास जाती हैं। नूरनखेड़ा से पहले जींद रूट पर गांव बुटाना पड़ता है, जहां प्राइवेट बसें नहीं पहुंच पाती हैं।

    इससे गांव बुटाना में ग्रामीण वाहनों का इंतजार करते रहते हैं। इससे गांव बुटाना के ग्रामीणों को जींद जाने के लिए नूरनखेड़ा जाकर बसें पकड़नी पड़ती हैं। गोहाना आने में भी परेशान होना पड़ता है। गोहाना-जींद रूट पर निजी व रोडवेज की बसों का परिचालन होता है, जिनका अलग-अलग समय निर्धारित है।

    रोडवेज की बसें तो निर्धारित रूट पर चल रही हैं, जो जाम में फंसने से गंतव्य पर देरी से पहुंच पाती हैं। निजी बसों के चालक अपनी सुविधा के हिसाब से बसों को चला रहे हैं। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। बुटाना के ग्रामीण आनंद, सत्ता, अशोक ने निर्धारित रूट पर बसों को चलाने की मांग की।


    रोडवेज बसों का परिचालन गोहाना-जींद के बीच निर्धारित रूट पर कराया जा रहा है। चालकों व परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि बसों को इधर-उधर से न ले जाकर निर्धारित रूट पर ही चलें। प्राइवेट बसों के चालकों को भी निर्धारित रूट पर चलने के निर्देश दिए जाएंगे।-


    -

    सतीश, डीआइ, गोहाना बस स्टैंड