    पेशाब पिलाई... फिर दी गंदी गालियां, युवक को नंगा कर गैस पाइप से खूब पीटा

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:54 AM (IST)

    गोहाना के गांव नागर में एक बंद सर्विस स्टेशन पर दो युवकों ने एक युवक को नंगा करके गैस पाइप से बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने उसे शराब पिलाई और जातिसूचक गालियां दीं। बेहोश होने तक पीटा, फिर वह सड़क किनारे मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    दो युवकों ने एक युवक को नंगा करके गैस पाइप से बेरहमी से पीटा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गोहाना। गांव नागर स्थित एक बंद सर्विस स्टेशन पर दो युवकों ने एक युवक को नंगा कर गैस पाइप से बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने उसके हाथ-पैर पकड़कर उसे जबरन शराब पिलाई। जब उसने शराब पीने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की। युवक को जातिसूचक गालियां दी गईं।

    उसे तब तक पीटा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। जब उसे होश आया तो वह सड़क किनारे पड़ा था। उसका बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी शिकायत के आधार पर शहर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

    गांव रौल निवासी बिजेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसके मामा मुंडलाना गांव में रहते हैं और अक्सर वहां आते-जाते रहते हैं। गांव मुंडलाना निवासी जयभगवान भी अक्सर वहां आता-जाता रहता था, जिससे उसकी जान-पहचान हो गई। 18 अक्टूबर को वह अपने मामा के लड़के सुनील के साथ किसी काम से पानीपत गया था। वापस लौटने पर उसे जयभगवान का फोन आया।

    इसके बाद वह गोहाना लौटा तो सोनीपत मोड़ पर जय भगवान और उसका एक दोस्त बाइक लेकर खड़े थे। उसके बाद उसके चाचा का बेटा गाँव के लिए निकल गया। सोनीपत मोड़ से तीनों बाइक पर गाँव नगर स्थित एक बंद सर्विस स्टेशन पर गए। अंदर पहुँचकर जय भगवान और उसके साथी ने गेट बंद कर लिया।

    इसके बाद उन्होंने जय भगवान को गैस पाइप से पीटना शुरू कर दिया और जातिसूचक गालियाँ देने लगे। कुछ देर बाद, उन्होंने जय भगवान को नंगा कर दिया और गैस पाइप से उसकी पिटाई की। हर एक ने गालियाँ दीं। बारी-बारी से उसके हाथ-पैर पकड़कर उसे पीटा। मना करने पर उसे शराब पिलाई और पीटा।

    उसे तब तक पीटा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। जब उसे होश आया तो वह गाँव नगर में सड़क के पास पड़ा था। उसकी पैंट से उसका मोबाइल और पर्स गायब था। पर्स में 9,500 रुपये, आधार कार्ड और पैन कार्ड था। वह उठकर चोपड़ा कॉलोनी स्थित अपनी मौसी के घर गया। उसने कुछ देर आराम किया और फिर इलाज के लिए सिविल अस्पताल गया। वहाँ से उसे बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

    अगले दिन जब पुलिस अधिकारी उसका बयान दर्ज करने गए, तो डॉक्टर ने उसे अस्वस्थ घोषित कर दिया। दूसरी बार भी उसकी हालत ठीक नहीं पाई गई। मंगलवार को जब पुलिसकर्मी अस्पताल गए, तो डॉक्टर ने उसे स्वस्थ घोषित कर दिया और उसका बयान दर्ज किया गया। बिजेंद्र की शिकायत के आधार पर एससी/एसटी एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।