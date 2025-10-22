पेशाब पिलाई... फिर दी गंदी गालियां, युवक को नंगा कर गैस पाइप से खूब पीटा

जागरण संवाददाता, गोहाना। गांव नागर स्थित एक बंद सर्विस स्टेशन पर दो युवकों ने एक युवक को नंगा कर गैस पाइप से बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने उसके हाथ-पैर पकड़कर उसे जबरन शराब पिलाई। जब उसने शराब पीने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की। युवक को जातिसूचक गालियां दी गईं।

उसे तब तक पीटा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। जब उसे होश आया तो वह सड़क किनारे पड़ा था। उसका बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी शिकायत के आधार पर शहर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

गांव रौल निवासी बिजेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसके मामा मुंडलाना गांव में रहते हैं और अक्सर वहां आते-जाते रहते हैं। गांव मुंडलाना निवासी जयभगवान भी अक्सर वहां आता-जाता रहता था, जिससे उसकी जान-पहचान हो गई। 18 अक्टूबर को वह अपने मामा के लड़के सुनील के साथ किसी काम से पानीपत गया था। वापस लौटने पर उसे जयभगवान का फोन आया।

इसके बाद वह गोहाना लौटा तो सोनीपत मोड़ पर जय भगवान और उसका एक दोस्त बाइक लेकर खड़े थे। उसके बाद उसके चाचा का बेटा गाँव के लिए निकल गया। सोनीपत मोड़ से तीनों बाइक पर गाँव नगर स्थित एक बंद सर्विस स्टेशन पर गए। अंदर पहुँचकर जय भगवान और उसके साथी ने गेट बंद कर लिया।

इसके बाद उन्होंने जय भगवान को गैस पाइप से पीटना शुरू कर दिया और जातिसूचक गालियाँ देने लगे। कुछ देर बाद, उन्होंने जय भगवान को नंगा कर दिया और गैस पाइप से उसकी पिटाई की। हर एक ने गालियाँ दीं। बारी-बारी से उसके हाथ-पैर पकड़कर उसे पीटा। मना करने पर उसे शराब पिलाई और पीटा।

उसे तब तक पीटा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। जब उसे होश आया तो वह गाँव नगर में सड़क के पास पड़ा था। उसकी पैंट से उसका मोबाइल और पर्स गायब था। पर्स में 9,500 रुपये, आधार कार्ड और पैन कार्ड था। वह उठकर चोपड़ा कॉलोनी स्थित अपनी मौसी के घर गया। उसने कुछ देर आराम किया और फिर इलाज के लिए सिविल अस्पताल गया। वहाँ से उसे बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।