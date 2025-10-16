हरियाणा में अधिकारियों की मौत का मामला: सामाजिक संगठनों की मांग, निष्पक्ष जांच कर सत्य हो उजागर
गोहाना में सामाजिक संगठनों ने हाल की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें जांच में पारदर्शिता और सच्चाई उजागर करने का आग्रह किया गया है। संगठनों ने कहा कि जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिल सके और निर्दोषों को बचाया जा सके।
जागरण संवाददाता, गोहाना(सोनीपत)। प्रदेश में हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर बुधवार को क्षेत्र के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। प्रतिनिधियों ने सरकार से घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि सत्य को उजागर किया जाए।
किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। इस संबंध में प्रतिनिधियों ने सिंचाई विभाग के विश्रामगृह में एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया।
पंजाबी महासभा गोहाना, वेलफेयर ग्रुप, न्यू सब्जी मंडी एसोसिएशन, गोहाना सैन समाज, जाट समाज, डीलर एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन, युवा पंजाबी महासभा, सैनी समाज, महर्षि कश्यप समिति के प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर एसडीएम को ज्ञापन दिया।
पहले पंचकूला में सीनियर आइपीएस वाई पूरन कुमार और अब रोहतक में एएसआइ संदीप लाठर की मौत से आक्रोशित प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदेश में घटित घटनाओं ने लोगों में असंतोष का माहौल पैदा किया है। इंद्रजीत विरमानी, संजय दूहन, राजत कपूर, विनय बजाज ने कहा कि जांच निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए।
तथ्यों के आधार पर हो जांच
विरमानी ने कहा कि जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए ताकि असली दोषी सामने आ सकें और निर्दोष व्यक्तियों को किसी प्रकार की प्रताड़ना न झेलनी पड़े। संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि न्याय प्रक्रिया पर कोई राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव नहीं होना चाहिए।
जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए ताकि सत्य सामने आ सके। इस मौके पर नगर पार्षद नरेंद्र, जतीश कपूर, मुकेश देवगन,, तकदीर नरवाल, सागर जैन, संजय मलिक, अशोक, अजीत सांगवान, हरज्ञान मलिक, दिलबाग बाजवान रहे।
