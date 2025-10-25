गोहाना: प्राइवेट फाइनेंस बैंक में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख
गोहाना में एक प्राइवेट फाइनेंस बैंक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से बैंक में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें कंप्यूटर और महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल थे। घटना से बैंक को भारी नुकसान हुआ है।
जागरण संवाददाता, गोहाना। शनिवार सुबह गोहाना में आंबेडकर चौक के निकट प्राइवेट फाइनेंस बैंक में आग लग गई। बैंक के अंदर रखे दस्तावेज, फर्नीचर, कम्प्यूटर व अन्य सामान जल गया। राहगीरों द्वारा सूचना देने पर दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में लगी है। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।
आंबेडकर चौक और बस स्टैंड के बीच में पेट्रोल पंप है। पंप के सामने दो मंजिला भवन है। इस भवन में फाइनेंस की दो कंपनियों के कार्यालय हैं। भूतल पर आइआइएफएल फाइनेंस कंपनी का कार्यालय है जो गोल्ड लोन देती है तो वहीं पहली मंजिल पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है।
शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग
शनिवार सुबह लगभग सवा आठ बजे राहगीरों व आसपास के दुकानदारों को पहली मंजिल पर बैंक कार्यालय से धुआं व निकलता हुआ देखा। इस पर दमकल विभाग के केंद्र और पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की टीम सीढियों के रास्ते से ऊपर गई और फायरब्रिगेड की मदद से आग बुझानी शुरू की।
बैंक के अंदर का पूरा फर्नीचर, दस्तावेज, कम्प्यूटर व अन्य सामान जल गया। यहां पर काम करने वाले अमित ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। आग बुझाने का काम जारी है। आग बुझने के बाद ही सही नुकसान का आंकलन हो पाएगा।
