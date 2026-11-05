दिवाली शॉपिंग के दौरान सोनीपत में ट्रैफिक बेहाल, सड़कों पर फंसे लोग; जाम से निपटने का नहीं कोई इंतजाम

संवाद सहयोगी, गन्नौर। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही शहर के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। रेलवे रोड पर अव्यवस्थित यातायात के चलते लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

बाजार में खरीदारी करने पहुंचने वाले लोगों के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कई लोग अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर देते हैं। वहीं दुकानदारों की ओर से दुकानों के बाहर सामान रखकर किए गए अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो जाती है।