सोनीपत में निर्माणाधीन मकान से पानी रिसने पर पीटा, चार गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, राई। बहालगढ़ थाना पुलिस ने लाठी-डंडों से मारपीट करने गंभीर चोट पहुंचाने की घटना मे आरोपित चार पड़ोसियों को गिरफ्तार किया है। आरोपित कुमासपुर के सुनील, प्रवीन, दीपक व राहुल हैं। कुमासपुर के अनिल अपने भाई के साथ मिलकर अपना मकान का निर्माण करवा रहे हैं। हमारे मकान के पास में ओमप्रकाश, सुनील का भी मकान है, जब से हम मकान बनवा रहे हैं।