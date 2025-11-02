सोनीपत में निर्माणाधीन मकान से पानी रिसने पर पीटा, चार गिरफ्तार
राई में निर्माणाधीन मकान से पानी रिसने के कारण पड़ोसियों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। बहालगढ़ थाना पुलिस ने कुमासपुर गांव के चार आरोपियों - सुनील, प्रवीन, दीपक और राहुल को गिरफ्तार किया है। पीड़ित अनिल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मकान निर्माण के दौरान पड़ोसी उन्हें परेशान कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
संवाद सहयोगी, राई। बहालगढ़ थाना पुलिस ने लाठी-डंडों से मारपीट करने गंभीर चोट पहुंचाने की घटना मे आरोपित चार पड़ोसियों को गिरफ्तार किया है। आरोपित कुमासपुर के सुनील, प्रवीन, दीपक व राहुल हैं। कुमासपुर के अनिल अपने भाई के साथ मिलकर अपना मकान का निर्माण करवा रहे हैं। हमारे मकान के पास में ओमप्रकाश, सुनील का भी मकान है, जब से हम मकान बनवा रहे हैं।
अनिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि निर्माण कार्य के दौरान पड़ोसी उसे तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। अपने मकान की तरफ पानी रिसने की बात कहकर आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की। सहायक उप निरीक्षक अनिल ने चार आरोपितों गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
