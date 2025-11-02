Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत में निर्माणाधीन मकान से पानी रिसने पर पीटा, चार गिरफ्तार

    By Satish Kumar Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:58 PM (IST)

    राई में निर्माणाधीन मकान से पानी रिसने के कारण पड़ोसियों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। बहालगढ़ थाना पुलिस ने कुमासपुर गांव के चार आरोपियों - सुनील, प्रवीन, दीपक और राहुल को गिरफ्तार किया है। पीड़ित अनिल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मकान निर्माण के दौरान पड़ोसी उन्हें परेशान कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

     मारपीट करने गंभीर चोट पहुंचाने की घटना मे आरोपित चार पड़ोसियों को गिरफ्तार किया।

    संवाद सहयोगी, राई। बहालगढ़ थाना पुलिस ने लाठी-डंडों से मारपीट करने गंभीर चोट पहुंचाने की घटना मे आरोपित चार पड़ोसियों को गिरफ्तार किया है। आरोपित कुमासपुर के सुनील, प्रवीन, दीपक व राहुल हैं। कुमासपुर के अनिल अपने भाई के साथ मिलकर अपना मकान का निर्माण करवा रहे हैं। हमारे मकान के पास में ओमप्रकाश, सुनील का भी मकान है, जब से हम मकान बनवा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि निर्माण कार्य के दौरान पड़ोसी उसे तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। अपने मकान की तरफ पानी रिसने की बात कहकर आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की। सहायक उप निरीक्षक अनिल ने चार आरोपितों गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।