    सोनीपत के सरकारी दफ्तरों में फिटनेस मुहिम, कर्मचारियों को मिलेगा तनाव से छुटकारा

    By Paramjeet Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    गोहाना में सरकारी कर्मचारियों को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए फिटनेस कैंपेन शुरू किया गया है। इसके तहत, हर कार्य दिवस पर कर्मचारियों को पांच मिनट ...और पढ़ें

    गोहाना में सरकारी कर्मचारियों को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए फिटनेस कैंपेन शुरू किया गया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गोहाना। सरकारी कर्मचारियों को स्ट्रेस-फ्री और हेल्दी रखने के लिए प्रशासन ने सरकारी ऑफिसों में फिटनेस कैंपेन चलाने का फैसला किया है। इस पहल के तहत, हर वर्किंग डे पर पांच मिनट का Y-ब्रेक दिया जाएगा, जिसमें कर्मचारी योग, स्ट्रेचिंग और हल्की एक्सरसाइज करेंगे। यह कैंपेन सोमवार से गोहाना के सरकारी ऑफिसों में शुरू होगा। इस कैंपेन के लिए योग असिस्टेंट को लगाया गया है। इस कैंपेन का मकसद कर्मचारियों को लंबे समय तक बैठने से होने वाली शारीरिक और मानसिक परेशानियों से राहत दिलाना है।

    गोहाना के सरकारी ऑफिसों में कर्मचारियों को दोपहर 12 बजे Y-ब्रेक दिया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी अपनी सीट छोड़कर एक साथ हल्की एक्सरसाइज करेंगे। आयुष डिपार्टमेंट के योग असिस्टेंट को कर्मचारियों को हल्की योग एक्सरसाइज कराने के लिए तैनात किया जाएगा। इस पहल की तैयारी के लिए SDM अंजलि श्रोत्रिय ने आयुष डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। SDM ने निर्देश दिया कि योग असिस्टेंट को तय समय पर सरकारी ऑफिसों में भेजा जाए। अधिकारियों ने बताया कि काम के दौरान हल्की एक्सरसाइज करने से कर्मचारियों की एफिशिएंसी बढ़ेगी और वे ज्यादा फुर्ती और कॉन्संट्रेशन के साथ काम कर पाएंगे।

    अधिकतर कर्मचारी घंटों कंप्यूटर और फाइलों के सामने बैठे रहते हैं, जिससे स्ट्रेस, कमर दर्द और थकान जैसी दिक्कतें होती हैं। अधिकारियों का मानना है कि फिटनेस कैंपेन से इन दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी। शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा और अगर यह सफल रहा तो सभी डिपार्टमेंट में इसे ज़रूरी कर दिया जाएगा। पहले फेज़ में, महिला थाना, सिटी थाना गोहाना, सदर थाना गोहाना और मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर अलग-अलग डिपार्टमेंट के ऑफिस में फिटनेस कैंपेन शुरू किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि ऑफिस में रोज़ाना कुछ मिनट एक्सरसाइज करने का मौका मिलने से उनकी हेल्थ पर अच्छा असर पड़ेगा।

    फिटनेस कैंपेन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर पर योग असिस्टेंट तैनात किए गए हैं। सोमवार से, योग असिस्टेंट शहर के इलाके के तीन पुलिस स्टेशनों और मिनी सेक्रेटेरिएट में जाएंगे और कर्मचारियों के Y-ब्रेक के दौरान उनके साथ एक्सरसाइज करेंगे। ये सेशन कर्मचारियों को रिफ्रेश करने में मदद करेंगे। इससे न सिर्फ उनकी फिटनेस बढ़ेगी बल्कि उनकी एफिशिएंसी और कॉन्संट्रेशन भी बेहतर होगा।

    -डॉ. विनोद कुमार, डिस्ट्रिक्ट योग कोऑर्डिनेटर, आयुष डिपार्टमेंट