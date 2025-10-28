Sonipat: हरियाणा के जनरल स्टोर में लगी आग, छह दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

जागरण संवाददाता, गन्नौर। रेलवे रोड स्थित मुख्य बाजार में हरियाणा जनरल स्टोर में मंगलवार देर शाम अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते स्टोर की तीनों मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर गन्नौर, बाड़ी और सोनीपत से लगभग छह दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी।

घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर कुछ हद तक काबू पाया, जिससे आग आसपास की दुकानों तक नहीं फैल सकी। आग लगते ही बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर बाहर निकल आए।