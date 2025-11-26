Delhi-Katra Expressway पर भयानक हादसा, कार दुर्घटना में युवक की मौत

जागरण संवाददाता, गोहाना। दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे पर गिवाना गांव के पास बुधवार शाम एक कार खंभे से टकराकर रेलिंग तोड़कर ग्रीनबेल्ट में जा गिरी। मौके पर रुके ड्राइवरों ने कार के अंदर फंसे युवक को बाहर निकाला। इसके बाद कार में तेजी से आग लग गई और कार पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई।

युवक को गंभीर चोटें आईं और उसे गोहाना के सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के परिवार को सूचना दी। घटना से कुछ देर पहले युवक ने अपने पिता से मोबाइल फोन पर बात की थी और कहा था कि वह एक शादी में जा रहा है।

बुधवार शाम करीब 4 बजे एक्सप्रेसवे पर गिवाना गांव के पास कार खंभे से टकराकर रेलिंग तोड़कर ग्रीनबेल्ट में जा गिरी। कार में भी आग लग गई। राहगीरों ने अपनी गाड़ियां रोकीं और कार के पास गए। अंदर फंसे युवक को बाहर निकाला गया। युवक की हालत गंभीर थी और उसने अपनी पहचान दिल्ली के गगन विहार निवासी मनु बांका के रूप में बताई।

राहगीरों ने उसे कार से बाहर निकाला। इसके बाद आग तेजी से फैली और कार पूरी तरह से जल गई। सूचना मिलने पर सदर थाने से एएसआई प्रदीप पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कार की नंबर प्लेट पर DL 14 CJ 8816 लिखा था।

पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। मनु के पिता ने बताया कि कुछ देर पहले बेटे से फोन पर बात हुई थी। मनु बांका ने बताया कि वह शादी में गया है। पिता ने उसे कार न चलाने को कहा। मनु ने कहा कि कार ड्राइवर चला रहा है और उसके साथ और भी लोग हैं।