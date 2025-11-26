Language
    Delhi-Katra Expressway पर भयानक हादसा, कार दुर्घटना में युवक की मौत

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:49 PM (IST)

    गोहना के पास दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे पर एक कार दुर्घटना में दिल्ली के एक युवक, मनु बांका, की मौत हो गई। कार खंभे से टकराकर ग्रीनबेल्ट में जा गिरी और उसमें आग लग गई। राहगीरों ने मनु को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मनु ने हादसे से पहले अपने पिता को शादी में जाने की जानकारी दी थी।

    दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे पर गिवाना गांव के पास बुधवार शाम एक कार खंभे से टकराकर रेलिंग तोड़कर ग्रीनबेल्ट में जा गिरी। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोहाना। दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे पर गिवाना गांव के पास बुधवार शाम एक कार खंभे से टकराकर रेलिंग तोड़कर ग्रीनबेल्ट में जा गिरी। मौके पर रुके ड्राइवरों ने कार के अंदर फंसे युवक को बाहर निकाला। इसके बाद कार में तेजी से आग लग गई और कार पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई।

    युवक को गंभीर चोटें आईं और उसे गोहाना के सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के परिवार को सूचना दी। घटना से कुछ देर पहले युवक ने अपने पिता से मोबाइल फोन पर बात की थी और कहा था कि वह एक शादी में जा रहा है।

    बुधवार शाम करीब 4 बजे एक्सप्रेसवे पर गिवाना गांव के पास कार खंभे से टकराकर रेलिंग तोड़कर ग्रीनबेल्ट में जा गिरी। कार में भी आग लग गई। राहगीरों ने अपनी गाड़ियां रोकीं और कार के पास गए। अंदर फंसे युवक को बाहर निकाला गया। युवक की हालत गंभीर थी और उसने अपनी पहचान दिल्ली के गगन विहार निवासी मनु बांका के रूप में बताई।

    राहगीरों ने उसे कार से बाहर निकाला। इसके बाद आग तेजी से फैली और कार पूरी तरह से जल गई। सूचना मिलने पर सदर थाने से एएसआई प्रदीप पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कार की नंबर प्लेट पर DL 14 CJ 8816 लिखा था।

    पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। मनु के पिता ने बताया कि कुछ देर पहले बेटे से फोन पर बात हुई थी। मनु बांका ने बताया कि वह शादी में गया है। पिता ने उसे कार न चलाने को कहा। मनु ने कहा कि कार ड्राइवर चला रहा है और उसके साथ और भी लोग हैं।

    पिता ने बताया कि उन्हें शाम को हादसे की सूचना मिली और बताया गया कि कार में सिर्फ एक युवक है और बाकी का पता नहीं है। एएसआई प्रदीप ने बताया कि परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और मृतक की पहचान मनु बांका के रूप में की। गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।