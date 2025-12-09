सोनीपत में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, मोहाली से 4 आरोपी दबोचे; 12 मोबाइल और 10 लैपटॉप बरामद

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में थाना साइबर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पंजाब के मौहाली से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आरोपी मनोज कैथल, शिवम उत्तर प्रदेश के बनारस, फैज दिल्ली के द्वारका के सेक्टर- 8 और राहुल संगम विहार का रहने वाला है। आरोपियो के पास से 1. 35 हजार रुपये नकद, 12 मोबाइल फोन व 10 लैपटॉप बरामद किए गए हैं।