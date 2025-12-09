सोनीपत में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, मोहाली से 4 आरोपी दबोचे; 12 मोबाइल और 10 लैपटॉप बरामद
सोनीपत साइबर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए पंजाब के मोहाली से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मनोज कैथल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में थाना साइबर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पंजाब के मौहाली से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपी मनोज कैथल, शिवम उत्तर प्रदेश के बनारस, फैज दिल्ली के द्वारका के सेक्टर- 8 और राहुल संगम विहार का रहने वाला है। आरोपियो के पास से 1. 35 हजार रुपये नकद, 12 मोबाइल फोन व 10 लैपटॉप बरामद किए गए हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।