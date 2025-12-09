Language
    सोनीपत में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, मोहाली से 4 आरोपी दबोचे; 12 मोबाइल और 10 लैपटॉप बरामद

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:49 PM (IST)

    सोनीपत साइबर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए पंजाब के मोहाली से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मनोज कैथल ...और पढ़ें

    पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनीपतसोनीपत में थाना साइबर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पंजाब के मौहाली से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

    आरोपी मनोज कैथल, शिवम उत्तर प्रदेश के बनारस, फैज दिल्ली के द्वारका के सेक्टर- 8 और राहुल संगम विहार का रहने वाला है। आरोपियो के पास से 1. 35 हजार रुपये नकद, 12 मोबाइल फोन व 10 लैपटॉप बरामद किए गए हैं।

     

     
