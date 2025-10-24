Language
    खरखौदा में डबल मर्डर: 4 साल पुरानी रंजिश में पिता-पुत्र को मारी गोली, इलाके में सनसनी

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:06 PM (IST)

    हरियाणा के खरखौदा में पुरानी दुश्मनी के चलते पिता-पुत्र को गोली मार दी गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना चार साल पुरानी रंजिश का परिणाम है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

    खरखौदा में पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण (खरखौदा)। शुक्रवार की सुबह फिर से खरखौदा में गोलियां गूंजीं। थाना कला रोड बायपास से दिल्ली रोड बायपास पर बाइक पर जा रहे पिता-पुत्र को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया।

    मृतकों की पहचान मोहित पुत्र धर्मबीर और धर्मबीर पुत्र बुधराम, निवासी गोपालपुर के रूप में हुई है। दोनों जब मोटरसाइकिल से सोनीपत कोर्ट में तारीख पर जा रहे थे, तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी

    15 से 20 राउंड हुई फायरिंग

    स्कोर्पियो में आये कई हमलावरों ने करीब 15 से 20 राउंड फायर किए। दोनों पिता-पुत्र मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। गोलीबारी के बाद हमलावर अपनी स्कॉर्पियो मौके पर छोड़कर किसी राहगीर की बाइक छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

    बताया जा रहा है कि मृतक मोहित का करीब 4-5 वर्ष पहले कालू उर्फ सागर से विवाद हुआ था। उसी विवाद में सागर उर्फ कालू की हत्या हो गई थी, जिसकी लाश कई दिन बाद सड़ी-गली हालत में आइएमटी, खरखौदा क्षेत्र से मिली थी। उस मर्डर केस में मोहित पुत्र धर्मबीर का नाम सामने आया था।

    पिछले साल भी किया था हमला

    वहीं पिछले वर्ष भी मृतक सागर के भाई राहुल ने मोहित पर गोली चलाई थी, जिसमें वह पीठ में गोली लगने से घायल हुआ था। उस मामले में बाद में दोनों पक्षों के बीच पंचायती समझौता हुआ था। इसी कड़ी से जोड़कर फिलहाल पुलिस मामले में आगे बढ़ रही है।

    फिलहाल पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर मौके से कई खोखे बरामद किए हैं। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हमलावरों की तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं।