Dog Shelter Home: सोनीपत के जगदीशपुर में बनेगा डॉग शेल्टर होम, वहीं छोड़े जाएंगे खूंखार कुत्ते

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाने के आदेश के बाद शहरवासियों के भी कुत्तों के आवारा आतंक से निपटने की राह खुली है। नगर निगम ने इस आदेश के बाद खूंखार कुत्तों को शेल्टर हाउस में भेजने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। नगर निगम ने शेल्टर हाउस बनाने के लिए जगदीशपुर में जगह चिह्नित की है। जहां पांच एकड़ जमीन पर शेल्टर हाउस स्थापित किया जाएगा। जहां पर शहर के सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे खूंखार कुत्तों को चिह्नित कर वहां छोड़ जाएगा। यहीं, पर उनके खाने-पीने और रखरखाव की व्यवस्था होगी। शहर में भी हर वार्ड में कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट बनाएं जाएंगे।



जिले में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। हर रोज 30 से 35 लोग कुत्तों का शिकार हो रहे हैं, जबकि नागरिक अस्पताल में रोजाना 90 से 100 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहा हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। पिछले दो वर्षों में कुत्तों के काटने के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे लोग दहशत में हैं। यदि जल्द ही कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में अब कुत्तों को रेस्क्यू कर वहां भेजा जाएंगा। नसबंदी और टीकाकरण कर कुत्तों को वहां पर छोड़ा जाएगा।

कुत्ते के काटने से इंटरनेट कंपनी कर्मी की हुई थी मौत गोहाना के उत्तम नगर के अमित (38) की जान बच जाती। इंटरनेट और वाईफाई के कनेक्शन देने का करने वाला अमित 24 फरवरी, 2023 को रेलवे कालोनी से एक व्यक्ति ने इंटरनेट बंद होने की शिकायत की। जब वह कर्मचारियों के साथ जांच के लिए पहुंचा तो गली में घूम रहे आवारा कुत्ते ने उसे पीछे से पैर पर काट लिया था। चार घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गए थी। हालांकि स्वजन ने बिना पोस्टमार्टम के ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था।

फिलहाल कुत्तों की तादाद पर अंकुश की ये है व्यवस्था नगर निगम ने मुरथल रोड पर कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण केंद्र बनाया है। ''''फ्रेन्डिको'''' संस्था को कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का काम सौंपा गया है। पिछले डेढ़ साल में केंद्र पर लगभग 7800 आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया गया है। जिनमें से 7500 की नसबंदी हो चुकी है। इस दौरान केवल तीन कुत्तों की मौत हुई। इसके अलावा, हिंसक कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने की योजना भी जल्द ही शुरू की जाएगी। जल्द ही एक टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा। ताकि लोग गलियों में घूम रहे कुत्तों की जानकारी दे सकें।

कुत्तों की वजह से ये परेशानी कुत्ते आतंक का पर्याय बन रहे है। पीछे दौड़ कर दोपहिया वाहन चालक को गिरा देते है।

कई जगह खूंखार कुत्ते लोगों को काट लेते है, गर्मियों में मामले बढ़ते है।

30 से 35 लोग कुत्तों के काटने की शिकायत लेकर पहुंचते हैं रोजाना

नसबंदी में बाधा आने पर कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कुत्ता काट ले तो ये करें यदि कुत्ता काट ले तो सबसे पहले घाव को अच्छी तरह से धो लें। एंटीबायटिक दवा लगा लें। इसके बाद 48 घंटे के अंदर एंटी रेबीज का टीका लगवा लें। तीसरे दिन दूसरा इंजेक्शन लगवाएं। तीसरा टीका सातवें दिन तक लगवा लें। इसके बाद चौथा टीका 28 दिन के अंदर लगवा लें।