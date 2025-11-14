Language
    Dog Shelter Home: सोनीपत के जगदीशपुर में बनेगा डॉग शेल्टर होम, वहीं छोड़े जाएंगे खूंखार कुत्ते

    By Deepak Gijwal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:48 AM (IST)

    सोनीपत में आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए नगर निगम जगदीशपुर में डॉग शेल्टर होम बनाएगा। शहर के हर वार्ड में कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट बनेंगे। कुत्तों के काटने की घटनाओं को देखते हुए निगम ने टीकाकरण और नसबंदी अभियान भी चलाया है। एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा ताकि लोग आवारा कुत्तों की सूचना दे सकें।

    मुरथल स्थित उपचार केंद्र के निरीक्षण के दौरान कुत्तों को रखने की व्यवस्था का जायजा लेते मेयर राजीव जैन। जागरण अर्काइव

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाने के आदेश के बाद शहरवासियों के भी कुत्तों के आवारा आतंक से निपटने की राह खुली है। नगर निगम ने इस आदेश के बाद खूंखार कुत्तों को शेल्टर हाउस में भेजने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। नगर निगम ने शेल्टर हाउस बनाने के लिए जगदीशपुर में जगह चिह्नित की है। जहां पांच एकड़ जमीन पर शेल्टर हाउस स्थापित किया जाएगा। जहां पर शहर के सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे खूंखार कुत्तों को चिह्नित कर वहां छोड़ जाएगा। यहीं, पर उनके खाने-पीने और रखरखाव की व्यवस्था होगी। शहर में भी हर वार्ड में कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट बनाएं जाएंगे।

    जिले में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। हर रोज 30 से 35 लोग कुत्तों का शिकार हो रहे हैं, जबकि नागरिक अस्पताल में रोजाना 90 से 100 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहा हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। पिछले दो वर्षों में कुत्तों के काटने के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे लोग दहशत में हैं। यदि जल्द ही कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में अब कुत्तों को रेस्क्यू कर वहां भेजा जाएंगा। नसबंदी और टीकाकरण कर कुत्तों को वहां पर छोड़ा जाएगा।

    कुत्ते के काटने से इंटरनेट कंपनी कर्मी की हुई थी मौत

    गोहाना के उत्तम नगर के अमित (38) की जान बच जाती। इंटरनेट और वाईफाई के कनेक्शन देने का करने वाला अमित 24 फरवरी, 2023 को रेलवे कालोनी से एक व्यक्ति ने इंटरनेट बंद होने की शिकायत की। जब वह कर्मचारियों के साथ जांच के लिए पहुंचा तो गली में घूम रहे आवारा कुत्ते ने उसे पीछे से पैर पर काट लिया था। चार घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गए थी। हालांकि स्वजन ने बिना पोस्टमार्टम के ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था।

    फिलहाल कुत्तों की तादाद पर अंकुश की ये है व्यवस्था 

    नगर निगम ने मुरथल रोड पर कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण केंद्र बनाया है। ''''फ्रेन्डिको'''' संस्था को कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का काम सौंपा गया है। पिछले डेढ़ साल में केंद्र पर लगभग 7800 आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया गया है। जिनमें से 7500 की नसबंदी हो चुकी है। इस दौरान केवल तीन कुत्तों की मौत हुई। इसके अलावा, हिंसक कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने की योजना भी जल्द ही शुरू की जाएगी। जल्द ही एक टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा। ताकि लोग गलियों में घूम रहे कुत्तों की जानकारी दे सकें।

    कुत्तों की वजह से ये परेशानी 

    • कुत्ते आतंक का पर्याय बन रहे है। पीछे दौड़ कर दोपहिया वाहन चालक को गिरा देते है।
    •  कई जगह खूंखार कुत्ते लोगों को काट लेते है, गर्मियों में मामले बढ़ते है।
    •  30 से 35 लोग कुत्तों के काटने की शिकायत लेकर पहुंचते हैं रोजाना
    • नसबंदी में बाधा आने पर कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

    कुत्ता काट ले तो ये करें 

    यदि कुत्ता काट ले तो सबसे पहले घाव को अच्छी तरह से धो लें। एंटीबायटिक दवा लगा लें। इसके बाद 48 घंटे के अंदर एंटी रेबीज का टीका लगवा लें। तीसरे दिन दूसरा इंजेक्शन लगवाएं। तीसरा टीका सातवें दिन तक लगवा लें। इसके बाद चौथा टीका 28 दिन के अंदर लगवा लें।

    नंबर गेम 

    • 20 वार्ड हैं शहर में जिनमें बनाए जाएंगे अलग से फीडिंग प्वाइंट
    •  7500 कुत्तों की नसबंदी करवा चुका है निगम पिछले डेढ़ साल में
    •  7800 आवारा कुत्तों का टीकाकरण कर चुका, ताकि काटने पर बीमारी न फैले
    •  1,350 रुपये प्रति कुत्ते के हिसाब नसबंदी पर खर्च कर रहा है निगम



    शहर में घूम रहे खूंखार कुत्तों से निपटने के लिए उनको शेल्टर हाउस में छोड़ा जाएगा। फिलहाल मुरथल के पास शेल्टर में नसबंदी और टीकाकरण की जा रही है, ताकि उनकी तादाद पर अंकुश लग सकें। शेल्टर हाउस बनाने के साथ ही वार्डों में फीडिंग प्वाइंट भी बनाएं जाएंगे। जहां पर कुत्तों को खाना खिलाने की जगह होगी।


    - राजीव जैन, मेयर, नगर निगम