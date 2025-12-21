हरियाणा रोडवेज की बड़ी पहल: सोनीपत से सालासर धाम के लिए सीधी बस सेवा शुरू, देखें टाइमिंग और किराया

जागरण संवाददाता, सोनीपत। धार्मिक यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों और यात्रियों की सुविधा के लिए हरियाणा रोडवेज ने सालासर धाम के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है। इस सेवा के शुरू होने से अब तीर्थयात्रियों को सालासर पहुंचने के लिए बार-बार बस बदलने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पहले यात्रियों को दिल्ली या रोहतक होकर जाना पड़ता था, लेकिन अब वे सोनीपत से सीधे सालासर जा सकेंगे।

सालासर के लिए बस रोजाना सुबह 9:00 बजे सोनीपत बस स्टैंड से रवाना होगी। यह बस सोनीपत से रोहतक, भिवानी और लोहारू होते हुए सालासर धाम जाएगी। सोनीपत और सालासर के बीच रास्ते में पड़ने वाले कस्बों के यात्रियों को भी इस सीधी सेवा से फायदा होगा। वापसी में यह बस अगले दिन सुबह 8:00 बजे सालासर से सोनीपत के लिए रवाना होगी।

किफायती किराया, आरामदायक यात्रा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज ने सोनीपत से सालासर का किराया सिर्फ 430 रुपये तय किया है। यह किराया प्राइवेट गाड़ियों या टैक्सियों की तुलना में काफी किफायती है, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों, बुजुर्गों और महिलाओं को खास राहत मिलेगी।

रोहतक और दिल्ली होकर यात्रा करने की परेशानी से राहत अब तक सालासर जाने वाले यात्रियों को पहले रोहतक या दिल्ली पहुंचना पड़ता था, जहां से उन्हें बस बदलनी पड़ती थी। सामान के साथ यात्रा करना महिलाओं और बच्चों के लिए खासकर परेशानी भरा होता था। सीधी बस सेवा शुरू होने से यात्री एक ही बस में सुरक्षित और आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे।