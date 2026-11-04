दिल्ली-अंबाला रेलमार्ग को फोरलेन करने की तैयारी, हरियाणा के इन 21 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित

विष्णु कुमार, सोनीपत। रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा और आरामदायक सफर देने के उद्देश्य से दिल्ली-पानीपत-अंबाला रेलमार्ग को फोर-लेन करने की योजना को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। 197 किलोमीटर लंबे इस व्यस्ततम रेलखंड पर तीसरी और चौथी पटरी बिछाने के लिए उत्तर रेलवे ने जिला प्रशासन को भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भेज दिया है।

रेल यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचेगा प्रस्ताव में राई तहसील के 5, सोनीपत के 10 और गन्नौर के 6 गांवों की जमीन का चयन किया है। ट्रैक के फोर लेन होने से यात्रियों का समय पर सफर पूरा करने का सपना साकार हो सकेगा। इससे हरियाणा के साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर जाने वाले लाखों रेल यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

40 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई देश के व्यस्ततम रेलमार्गाें में से एक दिल्ली-अंबाला रेलमार्ग पर अप और डाउन की केवल दो ही पटरियां मौजूद हैं, जिन पर रोजाना करीब 200 मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और मालगाड़ियां दौड़ती हैं। एक दशक में इस रूट पर यात्रियों की संख्या में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

एक नजर आंकड़ों पर 197 किलोमीटर लंबे दिल्ली-पानीपत-अंबाला रेलखंड में की जाएंगी चार लाइनें, अब हैं दो

5 जिलों की जमीन की जाएगी अधिग्रहण, सोनीपत के साथ ही पानीपत के 15 गांव शामिल

4 वर्षों में रेलवे ने तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का काम पूरा करने का रखा लक्ष्य

5983 करोड़ रुपये के करीब परियोजना पर खर्च किए जाने का है अनुमान, मिलेगी राहत रेलवे को भी फायदा मिलेगा वर्तमान व्यवस्था में सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों को रास्ता (पास) देने के लिए कम दूरी और सवारी गाड़ियों को छोटे स्टेशनों पर रोकना पड़ता है, जिससे ट्रेनें अक्सर घंटों देरी से चलती हैं। इसका खामियाजा दैनिक यात्रियों को भुगतना पड़ता है। फोर-लेन निर्माण के बाद ट्रेनों के रुकने का झंझट खत्म हो जाएगा, जिससे दैनिक व लंबी दूरी के यात्रियों के समय की भारी बचत होगी। वहीं रेलवे को भी फायदा मिलेगा।