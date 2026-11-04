सोनीपत में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, अन्नदाताओं की हर समस्या को किया गया दूर 

संवाद सहयोगी, राई। कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने एवं किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का हलालपुर में आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के संयोजक डॉ परमिंदर सिंह ने किसानों को कहा कि वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति क्षीण हो रही है, भूजल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और लोग कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।