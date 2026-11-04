फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सोनीपत में वकीलों का प्रदर्शन, एफआईआर की मांग

दीपक गिजवाल, सोनीपत। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख डॉ फारूक अब्दुल्ला के एक बयान को लेकर सोनीपत में विरोध शुरू हो गया है। उनके बयान पर जिला अदालत के वकीलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

अधिवक्ताओं ने बयान को देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बताया है। उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पंजीकरण रद्द करने की भी मांग इस संबंध में अधिवक्ता सतेंद्र सिंह दहिया ने मंगलवार को डीसीपी को लिखित शिकायत सौंपी। वहीं, चुनाव आयोग के नाम भी ज्ञापन तैयार कर सीटीएम के माध्यम से भेजा गया है। इसमें फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई के साथ उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का पंजीकरण रद करने की मांग भी उठाई गई है।

अधिवक्ता सतेंद्र सिंह दहिया ने फारूक अब्दुल्ला के एक जनसभा में दिए बयान के विभिन्न अंशों का उल्लेख कर आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्र सरकार पर जम्मू-कश्मीर के साथ न्याय नहीं करने की बात कही। साथ ही पड़ोसी देश को कश्मीर मुद्दे को लगातार उठाने और घाटी के लोगों की रक्षा करने वाला बताया।