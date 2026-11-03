सोनीपत में पीआर धान खरीद ठप, किसानों का हैफेड गेट पर धरना, एमडी को बंधक बनाने की चेतावनी
सोनीपत में 10 दिनों से पीआर धान की खरीद न होने से नाराज किसानों ने हैफेड के गेट पर धरना ...और पढ़ें
HighLights
सोनीपत में 10 दिन से पीआर धान खरीद ठप।
किसानों ने हैफेड गेट पर धरना दिया, विरोध प्रदर्शन।
मंगलवार तक खरीद न होने पर एमडी को बंधक बनाने की चेतावनी।
विष्णु कुमार, सोनीपत। अनाज मंडी में 10 दिनों से पीआर धान की खरीद न होने से नाराज किसानों ने सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेतृत्व में हैफेड के गेट पर धरना दिया।
भाकियू के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पहल ने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और राजीव जैन ने मंडी में किसानों के साथ फोटो खिंचवाई थी, इसके बावजूद एक भी किसान का धान नहीं खरीदा गया।
धरने के दौरान हैफेड अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि नए मिलर के साथ चंडीगढ़ में अनुबंध हो चुका है। मंगलवार को हैफेड के एमडी खुद सोनीपत अनाज मंडी में मौजूद रहकर सभी किसानों के धान की खरीद सुनिश्चित कराएंगे।
इस पर वीरेंद्र पहल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मंगलवार को भी खरीद शुरू नहीं हुई, तो किसान हैफेड एमडी को बंधक बनाकर दफ्तर के बाहर धरने पर बैठेंगे। धरने में जिला उपाध्यक्ष बिजेंद्र मलिक, हुकम चंद व मंजीत सहित अन्य मौजूद रहे।