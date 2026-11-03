सोनीपत में पीआर धान खरीद ठप, किसानों का हैफेड गेट पर धरना, एमडी को बंधक बनाने की चेतावनी

विष्णु कुमार, सोनीपत। अनाज मंडी में 10 दिनों से पीआर धान की खरीद न होने से नाराज किसानों ने सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेतृत्व में हैफेड के गेट पर धरना दिया।

भाकियू के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पहल ने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और राजीव जैन ने मंडी में किसानों के साथ फोटो खिंचवाई थी, इसके बावजूद एक भी किसान का धान नहीं खरीदा गया।

धरने के दौरान हैफेड अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि नए मिलर के साथ चंडीगढ़ में अनुबंध हो चुका है। मंगलवार को हैफेड के एमडी खुद सोनीपत अनाज मंडी में मौजूद रहकर सभी किसानों के धान की खरीद सुनिश्चित कराएंगे।