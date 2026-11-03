गाजियाबाद के कारगिल चौक का सुंदरीकरण कार्य अधूरा लोगों ने की शिकायत

शोभित शर्मा, साहिबाबाद। वैशाली जज कॉलोनी स्थित कारगिल चौक के सुंदरीकरण का काम लगभग तीन महीने से बंद होने की शिकायत निवासियों ने की है।

वसुंधरा सेक्टर-15 निवासी संदीप गुप्ता ने बताया कि वीर शहीदों की स्मृति से जुड़े महत्वपूर्ण चौक पर अधूरा निर्माण, बांस-बल्लियों का ढांचा और चारों ओर बिखरा मलबा दिखाई दे रहा है, जिस स्थान को शहीदों के सम्मान में भव्य स्वरूप दिया जाना था, उसकी ऐसी स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।