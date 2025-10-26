सोनीपत में प्लेट में छेड़छाड़ से बदल दिया कार का नंबर, दूसरी का कट रहा चालान

जागरण संवाददाता, सोनीपत। कार की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ के कारण दूसरी कार चालक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नंबर की गफलत के चलते उसके पास चालान पहुंच रहे है। ऐसा रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ कई बार हो चुका है। इस संबंध में दूसरी कार के मालिक से बातचीत भी की गई, लेकिन उसने नंबर को ठीक नहीं किया। जिसके चलते पीड़ित की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है।



शहर के आदर्श नगर में रहने वाले रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत जगमेंद्र के भतीजे मंदीप ने बताया कि उनके चाचा की गाड़ी अधिकतर समय घर पर खड़ी रहती है। फिर भी उनके मोबाइल पर दो बार चालान के मैसेज आए। पहला अक्टूबर, 2024 में वजीराबाद के पास दो हजार रुपये का स्पीड का चालान और दूसरा 2025 में बवाना-नरेला रोड पर ओवर स्पीड के चालान का मैसेज आया है।