सोनीपत में प्लेट में छेड़छाड़ से बदल दिया कार का नंबर, दूसरी का कट रहा चालान
सोनीपत में एक व्यक्ति ने अपनी कार की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की गाड़ी का चालान कट रहा है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। नंबर प्लेट में बदलाव करना कानूनी अपराध है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। कार की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ के कारण दूसरी कार चालक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नंबर की गफलत के चलते उसके पास चालान पहुंच रहे है। ऐसा रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ कई बार हो चुका है। इस संबंध में दूसरी कार के मालिक से बातचीत भी की गई, लेकिन उसने नंबर को ठीक नहीं किया। जिसके चलते पीड़ित की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है।
शहर के आदर्श नगर में रहने वाले रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत जगमेंद्र के भतीजे मंदीप ने बताया कि उनके चाचा की गाड़ी अधिकतर समय घर पर खड़ी रहती है। फिर भी उनके मोबाइल पर दो बार चालान के मैसेज आए। पहला अक्टूबर, 2024 में वजीराबाद के पास दो हजार रुपये का स्पीड का चालान और दूसरा 2025 में बवाना-नरेला रोड पर ओवर स्पीड के चालान का मैसेज आया है।
उन्होंने अपने स्तर पर जांच कि तो पता चला कि उनकी गाड़ी का नंबर एचआर 10ए क्यू-4978 है। जबकि गांव जाहरी के रहने वाले व्यक्ति ने अपनी नीली आइ-10 गाड़ी की नंबर प्लेट में अंतिम अंकों के बीच एक पेंच कसकर 70 को 78 जैसा बना दिया।
इससे उसकी गाड़ी का नंबर जगमेंद्र की गाड़ी जैसा दिखाई देने लगा और उनके नाम से चालान कटने लगे। उसने नंबर प्लेट में पेंच लगाकर फर्जीवाड़ा किया गया है। वह जानबूझ कर नंबर कापी कर ऐसा कर रहा है। उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। फिलहाल मामले की शिकायत थाना सेक्टर-27 पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
