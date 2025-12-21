पानीपत में घने कोहरे में कार नहर में गिरी, शीशा तोड़कर बची सोनीपत के युवक की जान

जागरण संवाददाता, पानीपत। घने कोहरे के कारण बिंझौल गांव के पास दिल्ली पैरलल नहर की पटरी पर एक कार अनियंत्रित होकर सीधे नहर में जा गिरी। कार में सवार युवक उप्पल कुछ देर तक वाहन के भीतर ही फंसा रहा, लेकिन उसकी सूझबूझ और राहगीरों की तत्परता से उनकी जान बच गई।

सोनीपत के नहारा गांव के उप्पल ने बताया कि वह वर्तमान में पानीपत की मुखीजा कालोनी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वह प्रत्येक रविवार सुबह गौशाला में जाते हैं। रविवार सुबह करीब आठ बजे घर से निकलने के बाद जैसे ही वह बिंझौल गांव के पास दिल्ली पैरलल नहर की पटरी पर पहुंचे, सामने से अचानक एक वाहन आ गया।

घना कोहरा होने के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिससे उनकी कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। नहर में गिरते ही कार तेजी से डूबने लगी। उप्पल ने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन पानी के दबाव के कारण कार के दरवाजे नहीं खुल सके। इसी दौरान बाहर खड़े कुछ युवकों ने उन्हें शीशा तोड़कर बाहर निकलने का इशारा किया।