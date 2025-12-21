Language
    पानीपत में घने कोहरे में कार नहर में गिरी, शीशा तोड़कर बची सोनीपत के युवक की जान

    By Nand Kishor Bhardwaj Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:34 PM (IST)

    पानीपत के बिंझौल गांव के पास घने कोहरे के कारण एक कार दिल्ली पैरलल नहर में गिर गई। सोनीपत के नहारा गांव के उप्पल कार में फंस गए थे, लेकिन राहगीरों की ...और पढ़ें

    दिल्ली पैरलल नहर की पटरी पर एक कार अनियंत्रित होकर सीधे नहर में जा गिरी।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। घने कोहरे के कारण बिंझौल गांव के पास दिल्ली पैरलल नहर की पटरी पर एक कार अनियंत्रित होकर सीधे नहर में जा गिरी। कार में सवार युवक उप्पल कुछ देर तक वाहन के भीतर ही फंसा रहा, लेकिन उसकी सूझबूझ और राहगीरों की तत्परता से उनकी जान बच गई।

    सोनीपत के नहारा गांव के उप्पल ने बताया कि वह वर्तमान में पानीपत की मुखीजा कालोनी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वह प्रत्येक रविवार सुबह गौशाला में जाते हैं। रविवार सुबह करीब आठ बजे घर से निकलने के बाद जैसे ही वह बिंझौल गांव के पास दिल्ली पैरलल नहर की पटरी पर पहुंचे, सामने से अचानक एक वाहन आ गया।

    घना कोहरा होने के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिससे उनकी कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। नहर में गिरते ही कार तेजी से डूबने लगी। उप्पल ने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन पानी के दबाव के कारण कार के दरवाजे नहीं खुल सके। इसी दौरान बाहर खड़े कुछ युवकों ने उन्हें शीशा तोड़कर बाहर निकलने का इशारा किया।

    उप्पल ने कार की सीट से हेडरेस्ट निकालकर शीशा तोड़ा और किसी तरह बाहर निकल आए। मौके पर मौजूद राहगीरों ने पास में पड़ी नेटवर्किंग केबल की मदद से उन्हें नहर से सुरक्षित बाहर खींच लिया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गोताखोरों और क्रेन की मदद से कार को भी नहर से बाहर निकलवा लिया। उप्पल ने बताया कि उन्होंने यह कार करीब सात माह पहले ही खरीदी थी। समय रहते मदद न मिलने पर हादसा जानलेवा हो सकता था।