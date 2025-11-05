सोनीपत में बसों की कमी से यात्री परेशान, आज 110 और कल 30 बसें जाएंगी संत निरंकारी समागम

जागरण संवाददाता, सोनीपत। संत निरंकारी के वार्षिक समागम कार्यक्रम के बाद श्रद्धालुओं की घर वापिस भेजने के लिए मंगलवार को रोडवेज विभाग ने 90 बसें भेजी हैं। इनमें से 60 बसें सोनीपत डिपो और 30 बसें गोहाना डिपो से रवाना की गईं। बसों की इस तैनाती से शहर के मुख्य बस अड्डे पर लोकल रूटों की सेवाएं काफी प्रभावित रहीं, जिसके चलते यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा।

रोडवेज के अनुसार बुधवार को 110 बसे और वीरवार को 30 बसें भेजी जाएगी। संत निरंकारी मिशन का 78वां वार्षिक संत समागम 31 अक्टूबर से तीन नवंबर तक आयोजित किया गया था। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित के मार्गदर्शन में हुए इस समागम में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल हुए।

समापन के बाद मिशन ने रोडवेज विभाग से कुल 280 बसों की डिमांड की है। सोमवार को 50 बसें भेजी गई थीं, वहीं मंगलवार को संख्या बढ़कर 90 पहुंच गई। बुधवार को 110 बसें समागम स्थल के लिए भेजी जाएंगी, जबकि छह नवंबर को 30 बसें रवाना की जाएंगी। इन बसों से श्रद्धालुओं को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भेजा जाएगा।

बुधवार को राजकीय अवकाश होने के कारण यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहेगी, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। लोकल यात्रियों को हुई असुविधा सोनीपत डिपो की 150 बसों में से 60 बसों के समागम में जाने से गोरड़, फरमाणा, नरेला, खानपुर और गोहाना जैसे रूटों पर सेवाएं पूरी तरह से ठप रहीं।जबकि दिल्ली, नरेला, पानीपत, रोहतक रूटों पर बसों की संख्या कम होने से यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा।यात्री बसों की जानकारी लेने के लिए पूछताछ केंद्र पर चक्कर लगाते रहे।

करनाल जाने के लिए बस अड्डा पर एक घंटे से खडे हैं। अभी तक कोई बस उपलब्ध नहीं हो पाई है। पूछताछ केंद्र पर भी बसों का सही समय नहीं बताया जा रहा है। बस उपलब्ध होने के बाद संचालन करने का आश्वासन दिया जा रहा है। -जयनारायण, सोनीपत