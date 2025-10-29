Language
    सोनीपत में बीटेक छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, एक कंप्यूटर छात्र ने भी दी जान

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:04 PM (IST)

    सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय की बीटेक छात्रा प्रियांशु ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार, वह विश्वविद्यालय के लिए निकली थी। एक अन्य घटना में, राजलू गढ़ी गांव के आशीष की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। वह कंप्यूटर कोर्स कर रहा था।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। बीटेक की छात्रा ने पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीटेक द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रियांशु ने यह घातक कदम उठा लिया। पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। 

    स्वजन ने पुलिस को बताया कि घर से विश्वविद्यालय जाने के लिए प्रियांशु निकली थी, लेकिन वह रेलवे लाइन पर कैसे पहुंच गई, इसकी जानकारी नहीं है। प्रियांशु ने दिल्ली से चलकर कुरुक्षेत्र जाने वाली 64465 पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दे दी।

    छात्रा के आत्महत्या करने की सूचना पर पहुंची जीआरपी ने शव को पहुंचाया नागरिक अस्पताल। स्वजन के बयान दर्ज करने के साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया गया। पूछताछ सामने आया कि तीन बहनों में प्रियांशु दूसरे नंबर की थी।

    उधर, मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की भी मौत हो गई। राजलू गढ़ी गांव के आशीष के रूप में मृतक की पहचान हुई। वह सोनीपत में एक संस्थान में कंप्यूटर कोर्स कर रहा था।