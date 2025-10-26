Language
    बीएस-6 बसों से सजा रोडवेज का बेड़ा, दिल्ली-एनसीआर रूटों पर यात्रियों को राहत

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    रोडवेज के बेड़े में बीएस-6 मानक की नई बसें शामिल की गई हैं, जिससे दिल्ली-एनसीआर रूटों पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ये बसें प्रदूषण कम करने में सहायक होंगी और यात्रियों को आरामदायक व सुरक्षित यात्रा का अनुभव कराएंगी। विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर मार्गों पर चलने से परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी।

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। प्रदूषण सीजन में दिल्ली-एनसीआर रूटों पर बस सेवाएं बाधित न हों, इसके लिए सोनीपत रोडवेज डिपो ने बड़ा कदम उठाया है। डिपो में चल रही सभी 37 बीएस-4 श्रेणी की बसों को अब बीएस-6 श्रेणी में तबदील कर दिया गया है। इसके साथ ही सोनीपत डिपो अब बीएस-6 मानक के अनुरूप बस अड्डों में शामिल हो गया है। इससे यात्रियों को न केवल सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

    हर साल अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एनजीटी की ओर से बीएस-4 बसों के संचालन पर रोक लगाई जाती थी, जिससे दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा जैसे रूटों पर सेवाएं प्रभावित होती थीं। अब बीएस-6 बसों के संचालन से इन रूटों पर निर्बाध सेवा जारी रहेगी। वहीं, छठ पर्व के मद्देनजर दिल्ली रूट पर यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है।

    विभाग ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दिल्ली रूट पर 20 से अधिक बसें चलानी शुरू कर दी हैं। वहीं चंडीगढ़ रूट पर भी बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जल्द ही नई बसें भी सोनीपत डिपो में शामिल की जाएंगी।

    ई-बसों को दिल्ली के लिए नहीं मिली मंजूरी

    रोडवेज की तरफ से ई-बसों को दिल्ली तक चलाने की अनुमति मुख्यालय से मांगी थी, ताकि यात्रियों को और अधिक बेहतर सुविधा मिल सके। मुख्यालय की तरफ से अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल पांच ई-बसें हैं। ये बसें सोनीपत से मुरथल और कुंडली रूट तक ही संचालित हो रही हैं।

    सोनीपत बस अड्डे में बसों की स्थिति

    • रोडवेज की बसें------------94
    • किलोमीटर योजना की बसें-----37
    • एसी बसें----------------19
    • ई-बसें------------------05
    • कुल बसें----------------155



    छठ पर्व को देखते हुए दिल्ली, पानीपत और बागपत रूटों पर अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। बीएस-6 बसों के साथ अब किसी भी रूट पर संचालन में दिक्कत नहीं आएगी। नई बसों की मांग मुख्यालय में भेजी गई है।


    -

    -सुरेंद्र दुग्गल, एसएस, सोनीपत बस डिपो