सोनीपत में 12 किमी लंबी विशाल एकता यात्रा निकालेगी भाजपा, ढोल-नगाड़ों और पुष्पवर्षा से होगा स्वागत

जागरण संवाददाता, सोनीपत। भारतीय जनता पार्टी सोनीपत की जिला स्तरीय बैठक शनिवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता जिला मीडिया प्रभारी एडवोकेट दिनेश अत्री ने की। बैठक में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 16 नवंबर को निकलने वाली भव्य एकता यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।

एडवोकेट दिनेश अत्री ने बताया कि यात्रा की शुरुआत राई हल्के के बरोटा गांव से होगी और समापन आइटीआइ चौक स्थित परशुराम चौक पर किया जाएगा। लगभग 12 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में 500 से अधिक युवा, भाजपा पदाधिकारी, नेता, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी, जिला पार्षद और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भाग लेंगे।

यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली शामिल होंगे, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज करेंगे। यात्रा का संयोजन पूर्व पार्षद नंदकिशोर चौहान और गोविंद दहिया के जिम्मे रहेगा। बरोटा से सोनीपत तक निर्धारित पड़ावों पर यात्रा का स्वागत फूलमालाओं, पुष्पवर्षा, ढोल-नगाड़ों के साथ किया जाएगा। यात्रा नाचते-गाते उत्साहपूर्ण माहौल में विभिन्न मार्गों से होते हुए सोनीपत पहुंचेगी।