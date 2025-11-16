सोनीपत में 12 किमी लंबी विशाल एकता यात्रा निकालेगी भाजपा, ढोल-नगाड़ों और पुष्पवर्षा से होगा स्वागत
भारतीय जनता पार्टी सोनीपत सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर 16 नवंबर को विशाल एकता यात्रा निकालेगी। यह यात्रा बरोटा गांव से शुरू होकर आइटीआइ चौक तक जाएगी, जिसमें 500 से अधिक युवा और भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना है, जिसका मार्ग में भव्य स्वागत किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। भारतीय जनता पार्टी सोनीपत की जिला स्तरीय बैठक शनिवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता जिला मीडिया प्रभारी एडवोकेट दिनेश अत्री ने की। बैठक में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 16 नवंबर को निकलने वाली भव्य एकता यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।
एडवोकेट दिनेश अत्री ने बताया कि यात्रा की शुरुआत राई हल्के के बरोटा गांव से होगी और समापन आइटीआइ चौक स्थित परशुराम चौक पर किया जाएगा। लगभग 12 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में 500 से अधिक युवा, भाजपा पदाधिकारी, नेता, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी, जिला पार्षद और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भाग लेंगे।
यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली शामिल होंगे, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज करेंगे। यात्रा का संयोजन पूर्व पार्षद नंदकिशोर चौहान और गोविंद दहिया के जिम्मे रहेगा। बरोटा से सोनीपत तक निर्धारित पड़ावों पर यात्रा का स्वागत फूलमालाओं, पुष्पवर्षा, ढोल-नगाड़ों के साथ किया जाएगा। यात्रा नाचते-गाते उत्साहपूर्ण माहौल में विभिन्न मार्गों से होते हुए सोनीपत पहुंचेगी।
दिनेश अत्री ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, स्वास्थ्य जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सरदार पटेल के राष्ट्रनिर्माण संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। बैठक में जिला महामंत्री तरुण देवीदास, नरेंद्र भारती, किशोर वशिष्ठ, नंदकिशोर चौहान, गोविंद दहिया, विकास शर्मा, सोनिया मोर, आरती शर्मा, किरण बालाजी, हरेंद्र, बबीता दहिया, बृजेश कौशिक, भारत मल्होत्रा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
