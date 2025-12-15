Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जींद-गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे पर ड्राइवर ने अचानक मोड़ा ट्राला, कार टकराने से हरियाणा पुलिस की ASI की मौत

    By Paramjeet Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    जींद-गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे पर ईशापुर खेड़ी के पास ट्राला चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रही सेलेरियो कार ट्राला से टकरा गई। इस दुर्घटना ...और पढ़ें

    Hero Image

    सड़क हादसे में हरियाणा पुलिस की एएसआई सीमा की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, गोहाना। जींद-गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे स्थित गांव ईशापुर खेड़ी के निकट चालक ने अचानक ट्राला के ब्रेक लगाकर दूसरी तरफ मोड़ दिया। पीछे से आ रही सेलेरियो कार ट्राला में घुस गई और उसमें सवार हरियाणा पुलिस की एएसआई सीमा की मौत हो गई। उसके सिर में गंभीर चोटें लगी। वह तीन बच्चों की मां थी। पति की शिकायत पर बरोदा थाना में केस दर्ज किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव मुरथल के आनंद कुमार न बताया कि उसकी पत्नी सीमा हरियाणा पुलिस में एएसआइ थी। वह इन दिनों जींद के कोर्ट काम्पलेक्स एरिया में कार्यरत थी। सोमवार को सेलेरियो कार में ड्यूटी पर जा रही थी। सुबह लगभग 10 बजे वह गोहाना-जींद ग्रीनफील्ड हाईवे स्थित गांव ईशापुर खेड़ी के निकट जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे पहुंची तो कार के आगे ट्राला जा रहा था। चालक उसे तेज गति व लापरवाही में चला रहा था।

    चालक ने अचानक ट्राला के ब्रेक लगाए और उसकी पत्नी की कार की तरफ मोड़ दिया। इससे सीमा की गाड़ी ट्राला में जा घुसी, जिसमें धान की बोरियां भरी हुई थी। राहगीरों की मदद से सीमा को कार से निकाला गया, जिसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी। इससे उसकी मौत हो गई।

    उसका भतीजा अमन व उसका साथी प्रदीप भी दूसरी गाड़ी में अंबाला की तरफ जा रहे थे, जिन्होंने उसे हादसे की सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। नागरिक अस्पताल गोहाना में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। एसीपी राहुल देव व बरोदा थाना प्रभारी धर्मबीर ने स्वजन को ढांढस बंधाया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

    तीन बच्चों की मां थी सीमा

    एएसआई सीमा तीन बच्चों की मां थी। उसकी बड़ी बेटी आस्था 21 वर्ष की है। उसके बाद 16 वर्ष की बेटी अक्षिता और 12 वर्ष का बेटा अभिनव है। पति आनंद व्यवसायी हैं। सीमा की मौत से परिवार में मातम पसर गया।