Sonipat Murder Case: आदित्य हत्याकांड का आरोपित पांच दिन के पुलिस रिमांड पर, पूछताछ में उगलेगा राज

संवाद सहयोगी, गन्नौर। गांव सांदल कलां निवासी 21 वर्षीय आदित्य की हत्या के मामले में स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट ने मुख्य आरोपित विश्वामित्र को अदालत में पेश किया। जहां से उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस महिला एंगल को ध्यान में रखते हुए गहन पूछताछ करेगी और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल करेगी।

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद आदित्य के शव को ठिकाने लगाने के लिए विश्वामित्र ने एक टैक्सी किराये पर ली थी। यह टैक्सी उसने गांव के ही किसी व्यक्ति से किराये पर ली थी, हालांकि अभी तक टैक्सी मालिक की पहचान नहीं हो सकी है। आरोपित ने टैक्सी यह कहकर ली थी कि वह अपने बच्चों को लेने जा रहा है। इसी टैक्सी में आदित्य के शव को कट्टे में डालकर बड़वासनी नहर तक ले जाया गया था।

रिमांड के दौरान पुलिस आरोपित से आदित्य का मोबाइल फोन, हत्या में प्रयुक्त लोहे की राड और वारदात से जुड़े अन्य साक्ष्य बरामद करने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि इस हत्याकांड में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं रही। गौरतलब है कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आ चुका है कि मात्र 20 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में आदित्य की उसके ही दोस्त विश्वामित्र ने हत्या कर दी थी।