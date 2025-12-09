सोनीपत में आप नेता देवेंद्र गौतम का इस्तीफा, राज्य में पार्टी को लगा तगड़ा झटका

जागरण संवाददाता, सोनीपत। आम आदमी पार्टी को सोनीपत से बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने संगठन से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। गौतम वर्ष 2021 से आप में सक्रिय थे और वर्ष 2024 के सोनीपत विधानसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर रहे थे।