सोनीपत में आप नेता देवेंद्र गौतम का इस्तीफा, राज्य में पार्टी को लगा तगड़ा झटका
सोनीपत में आम आदमी पार्टी को उस समय झटका लगा जब वरिष्ठ नेता देवेंद्र गौतम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 2021 से सक्रिय, गौतम 2024 के सोनीपत विधानसभा च ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनीपत। आम आदमी पार्टी को सोनीपत से बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने संगठन से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। गौतम वर्ष 2021 से आप में सक्रिय थे और वर्ष 2024 के सोनीपत विधानसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर रहे थे।
देवेंद्र गौतम का कहना है कि पार्टी के कुछ साथी, बाहरी विधायकों के साथ मिलकर उनके खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक हत्या की साजिश रच रहे थे। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी बेरुखी और भितरघात से तंग आकर उन्होंने आप छोड़ने का निर्णय लिया।
