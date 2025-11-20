Sonipat News: रात में स्थापित भगवान की मूर्तियां सुबह मिली गायब, इलाके में मचा हड़कंप
राई के टांडा गांव में मूर्ति चोरी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच और उसके साथियों पर मूर्तियां गायब करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। एक महीने में यह दूसरी घटना है। ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, राई। टांडा गांव में मूर्ति चोरी और खंडित किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में कई लोगों ने गांव के सरपंच और उसके साथियों पर मूर्ति चोरी और खंडित करने व धार्मिक भावनाओं पर आघात करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
महीने भर के अंदर एक ही स्थान पर दूसरी बार यह वारदात हुई है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। टांडा गांव में एक प्लाट में गांववासियों ने मंगलवार को भगवान शिव और देवी मां की मूर्तियों की स्थापना की गई थी। बुधवार को जब गांव वाले मूर्ति स्थापना के स्थान पर पहुंचे तो उन्हें वहां से कुछ मूर्तियां गायब मिलीं और एक मूर्ति की खंडित भुजा पड़ी मिलीं।
इसके बाद मूर्तियां गायब होने की खबर पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग घटनास्थल पर इकट्ठा होने लगे और उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। गांव के नरेश और प्रहलाद आदि लोगों ने बताया कि पिछले महीने भी 19 तारीख को यहां पर मूर्तियों की स्थापना की गई थीं जो कि इसी तरह से गायब करवा दी गई थीं।
तब भी इस मामले में गांव के सरपंच और उसके साथियों का नाम आया था। बाद में यह मामला कई गांवों की पंचायत बुलवाकर निपटा लिया गया था। इस स्थान पर मंदिर निर्माण की सार्वजनिक सहमति भी बनी थी। बुधवार को हुए मामले में गांव के लोगों ने ग्राम सरपंच राजेश और उसके कई साथियों की नामजद शिकायत राई थाने में दर्ज करवाकर तुरंत न्याय दिलवाने की मांग की है।
गांव के सरपंच राजेश का इस संबंध में कहना है कि मूर्तियों के गायब या खंडित करने से उनका कोई लेना-देना नहीं है। जिस जमीन पर मूर्ति स्थापना की बात कही जा रही है उसके मालिक को राई थाना प्रभारी ने वीरवार को बुलाया है। उसके आने के बाद सारा मामला साफ हो जाएगा।
