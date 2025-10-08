Language
    सिरसा में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने मामला दर्ज किया

    By Surender Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    सिरसा में सीआईए टीम ने गश्त के दौरान बाजेकां क्षेत्र से आकाश नामक एक युवक को अवैध पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आकाश कंगनपुर-बेगू रोड पर अवैध हथियार के साथ मौजूद है। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    सिरसा में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार किया गया है।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सीआईए सिरसा टीम ने गश्त के दौरान बाजेकां क्षेत्र से एक युवक को नाजायज पिस्टल 32 बोर व एक रौंद के साथ पकड़ा है। पकड़े गए युवक की पहचान आकाश निवासी गांव कंगनपुर के रूप में हुई है।

    आरोपित के खिलाफ थाना सदर सिरसा में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सीआईए सिरसा के एएसआई हरजीत सिंह टीम सहित गश्त के दौरानगांव बाजेकां क्षेत्र में मौजूद थे।

    उसी दौरान मुखबिर ने सूचना मिली कि आकाश निवासी गांव कंगनपुर, जिला सिरसा टी प्वाइंट कंगनपुर-बेगू रोड पर अवैध पिस्टल सहित मौजूद है। एएसआई हरजीत सिंह ने तुरंत रेडिंग पार्टी तैयार कर बताए गए स्थान पर छापेमारी की।

    पुलिस को देखकर युवक भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस ने काबू कर लिया। उसकी तलाशी लेने पर लोअर की जेब से नाजायज पिस्टल 32 बोर एक रौंद बरामद हुई। आरोपित हथियार का कोई लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका।