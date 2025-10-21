Language
    सिरसा में महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी करने वाला युवक गिरफ्तार

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:22 PM (IST)

    सिरसा में एक युवक ने नशे की हालत में महिला पुलिसकर्मी से अभद्रता की। सूचना मिलने पर महिला प्रधान सिपाही हरदीप कौर ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी कर्ण सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी भगत सिंह स्टेडियम के सामने हंगामा कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। नशे की हालत में महिला पुलिस कर्मी से अभद्र व्यवहार करने वाले युवक को पुलिस ने किया है। पकड़े गए युवक की पहचान कर्ण सिंह निवासी नेजोडेला कलां के रूप में हुई है। आरोपित को न्यायालय में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।

    सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि महिला थाना में तैनात महिला प्रधान सिपाही हरदीप कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 19 अक्टूबर को उन्हें सूचना मिली कि एक युवक भगत सिंह स्टेडियम के सामने शराब पीकर हंगामा कर रहा है। जब वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची तो वहां एक गाड़ी खड़ी थी। मौके पर मौजूद युवक ने पूछताछ में अपना नाम कर्ण सिंह निवासी नेजाडेला कलां, जिला सिरसा बताया।

    उसने शराब के नशे में न केवल महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की। घटना की सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपित को मौके से काबू कर लिया।आरोपित के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया गया। जांच अधिकारी एसआइ सत्यवीर सिंह ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई है।