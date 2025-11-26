Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिरसा में वर्क फ्रॉम होम का लालच देकर 40 हजार की साइबर ठगी, आरोपी पंजाब से गिरफ्तार

    By Subhash Agnihotri Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:55 PM (IST)

    साइबर क्राइम पुलिस सिरसा ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 40 हजार की ठगी करने वाले आरोपी को फाजिल्का, पंजाब से गिरफ्तार किया। पीड़ित को 24 जुलाई, 2025 को एक संदेश मिला था जिसमें निवेश का लालच दिया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी निर्मल सिंह को गिरफ्तार कर लिया और जनता से सतर्क रहने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आरोपी पंजाब से गिरफ्तार (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता सिरसा। साइबर क्राइम पुलिस थाना की टीम ने यूएसडीटी के जरिए 40 हजार रुपए की साइबर ठगी को अंजाम देने वाले आरोपी को पंजाब के फाजिल्का से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

    साइबर थाना प्रभारी सब-इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि सिरसा निवासी पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 24 जुलाई 2025 को उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें कंपनी से जुड़कर वर्क फ्राम होम के माध्यम से कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का दावा किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित व्यक्ति इस झांसे में आ गया और मोबाइल फोन के जरिए 40 हजार रुपए का निवेश कर दिया। निवेश के तुरंत बाद मोबाइल पर आया लिंक ब्लॉक हो गया, जिसके बाद उसे ठगी का एहसास हुआ। शिकायत के आधार पर साइबर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

    जांच के दौरान पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पंजाब के फाजिल्का जिला के अबोहर से आरोपित निर्मल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित को अदालत में पेश करने के उपरांत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक को न खोलें और बिना सत्यापन के किसी निवेश संबंधी प्रस्ताव पर विश्वास न करें, ताकि साइबर ठगी से बचा जा सके।