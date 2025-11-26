सिरसा में वर्क फ्रॉम होम का लालच देकर 40 हजार की साइबर ठगी, आरोपी पंजाब से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता सिरसा। साइबर क्राइम पुलिस थाना की टीम ने यूएसडीटी के जरिए 40 हजार रुपए की साइबर ठगी को अंजाम देने वाले आरोपी को पंजाब के फाजिल्का से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साइबर थाना प्रभारी सब-इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि सिरसा निवासी पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 24 जुलाई 2025 को उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें कंपनी से जुड़कर वर्क फ्राम होम के माध्यम से कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का दावा किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित व्यक्ति इस झांसे में आ गया और मोबाइल फोन के जरिए 40 हजार रुपए का निवेश कर दिया। निवेश के तुरंत बाद मोबाइल पर आया लिंक ब्लॉक हो गया, जिसके बाद उसे ठगी का एहसास हुआ। शिकायत के आधार पर साइबर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।