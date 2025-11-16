सिरसा; करंट लगने से महिला की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

संवाद सहयोगी, रानियां। गांव करीवाला में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया।

जानकारी अनुसार 22 वर्षीय सुखप्रीत कौर पत्नी बग्गा सिंह निवासी करीवाला शुक्रवार शाम पानी भरने के लिए मोटर को चलाने लगी तो अचानक से करंट की चपेट में आ गई। करंट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।