Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिरसा; करंट लगने से महिला की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

    By Surender Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 12:00 AM (IST)

    रानियां के गांव करीवाला में करंट लगने से 22 वर्षीय सुखप्रीत कौर की दुखद मौत हो गई। वह पानी भरने के लिए मोटर चला रही थी, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतका के पिता के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सिरसा; करंट लगने से महिला की दर्दनाक मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, रानियां। गांव करीवाला में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया।

    जानकारी अनुसार 22 वर्षीय सुखप्रीत कौर पत्नी बग्गा सिंह निवासी करीवाला शुक्रवार शाम पानी भरने के लिए मोटर को चलाने लगी तो अचानक से करंट की चपेट में आ गई। करंट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीवाला चौकी इंचार्ज संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने मृतका सुखप्रीत कौर के पिता कुलदीप सिंह के बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई की है।