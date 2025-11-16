सिरसा; करंट लगने से महिला की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम
रानियां के गांव करीवाला में करंट लगने से 22 वर्षीय सुखप्रीत कौर की दुखद मौत हो गई। वह पानी भरने के लिए मोटर चला रही थी, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतका के पिता के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है।
संवाद सहयोगी, रानियां। गांव करीवाला में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया।
जानकारी अनुसार 22 वर्षीय सुखप्रीत कौर पत्नी बग्गा सिंह निवासी करीवाला शुक्रवार शाम पानी भरने के लिए मोटर को चलाने लगी तो अचानक से करंट की चपेट में आ गई। करंट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
करीवाला चौकी इंचार्ज संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने मृतका सुखप्रीत कौर के पिता कुलदीप सिंह के बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई की है।
