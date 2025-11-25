वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं को सीट वितरण में मिले पूरा हक, विश्व हिंदू परिषद ने की मांग

जागरण संवाददाता, सिरसा। माता वैष्णो देवी मेडिकल कालेज, कटरा में सीट वितरण संबंधी समीक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद की जिला इकाई ने उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला उपाध्यक्ष राकेश कटारिया ने बताया कि विहिप माता वैष्णो देवी मेडिकल कालेज, कटरा (जम्मू-कश्मीर) में हाल ही में हुए सीट वितरण की ओर आपका ध्यान दिलवाना चाहती है। उन्होंने बताया कि कुल 50 सीटों में से 42 सीटें एक ही समुदाय के विद्यार्थियों को आवंटित की गई हैं, जिससे स्थानीय विद्यार्थियों एवं बहुसंख्यक हिंदू समाज के बीच असंतोष उत्पन्न हो गया है।

संस्थान की निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि सीट वितरण की प्रक्रिया में संतुलन, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण नीति अपनाई जाए। सुरेंद्र पूनिया ने कहा कि भारत के संविधान में निहित समान अवसर, न्याय एवं पारदर्शिता के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में हुए सीट वितरण मामले की एक निष्पक्ष और उच्च-स्तरीय जांच करवाई जाए।