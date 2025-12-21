सिरसा: धुंध में बाइकों में जोरदार टक्कर, दो युवकों की दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, नाथूसरी चौपटा (सिरसा)। घनी धुंध के चलते गांव जमाल में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भगत सिंह चौक पर बाइक की जोरदार टक्कर में गांव ढुकड़ा निवासी दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद से गांव में शोक पसरा हुआ है।

जानकारी के अनुसार गांव ढुकड़ा निवासी 23 वर्षीय बिल्लू, 22 वर्षीय सुनील और अजय मजदूरी करते थे। शनिवार रात करीब पौने 12 बजे तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर ढुकड़ा से जमाल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान घनी धुंध के कारण गांव जमाल स्थित भगत सिंह चौक पर बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े।

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एंबुलेंस की सहायता से घायलों को नाथूसरी चौपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बिल्लू और सुनील को मृत घोषित कर दिया। वहीं अजय की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अग्रोहा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।

जमाल पुलिस चौकी में तैनात एसआइ पृथ्वी सिंह ने बताया कि नाथूसरी चौपटा थाना पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा कर स्वजन को सौंप दिया है तथा इत्तेफाकिया मौत की कार्रवाई की गई है। गांव ढुकड़ा में रविवार को गमगीन माहौल में दोनों युवकों का अंतिम संस्कार किया गया।