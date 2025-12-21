Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिरसा: धुंध में बाइकों में जोरदार टक्कर, दो युवकों की दर्दनाक मौत

    By Subhash Agnihotri Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:38 PM (IST)

    सिरसा के जमाल गांव में घनी धुंध के कारण शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। भगत सिंह चौक पर बाइक की टक्कर में ढुकड़ा गांव के दो युवकों की मौत हो ...और पढ़ें

    Hero Image

    सिरसा: धुंध में बाइकों में जोरदार टक्कर। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, नाथूसरी चौपटा (सिरसा)। घनी धुंध के चलते गांव जमाल में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भगत सिंह चौक पर बाइक की जोरदार टक्कर में गांव ढुकड़ा निवासी दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद से गांव में शोक पसरा हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार गांव ढुकड़ा निवासी 23 वर्षीय बिल्लू, 22 वर्षीय सुनील और अजय मजदूरी करते थे। शनिवार रात करीब पौने 12 बजे तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर ढुकड़ा से जमाल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान घनी धुंध के कारण गांव जमाल स्थित भगत सिंह चौक पर बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े।

    हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एंबुलेंस की सहायता से घायलों को नाथूसरी चौपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बिल्लू और सुनील को मृत घोषित कर दिया। वहीं अजय की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अग्रोहा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।

    जमाल पुलिस चौकी में तैनात एसआइ पृथ्वी सिंह ने बताया कि नाथूसरी चौपटा थाना पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा कर स्वजन को सौंप दिया है तथा इत्तेफाकिया मौत की कार्रवाई की गई है। गांव ढुकड़ा में रविवार को गमगीन माहौल में दोनों युवकों का अंतिम संस्कार किया गया।

    एक साथ दो चिताएं जलने से पूरे गांव में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार मृतक बिल्लू और सुनील दोनों शादीशुदा थे। हादसे वाले दिन ही सुनील का जन्मदिन भी था, जो परिवार के लिए कभी न भूलने वाला दर्द बन गया।