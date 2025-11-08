Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हनीट्रैप में कारोबारी को फंसाकर लाखों रुपये ऐंठने वाले दोनों पुलिसकर्मी गिरफ्तार, दुष्कर्म मामले में फंसाने की दी थी धमकी 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:02 PM (IST)

    सिरसा में हनीट्रैप मामले में पुलिस ने दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सब-इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र और ईएसआई विजय कुमार ने एक व्यवसायी को फंसाकर 2 लाख 30 हजार रुपये की रिश्वत ली थी। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हनीट्रैप में रिश्वत लेने के मामले में दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सिरसा। हनीट्रैप में कारोबारी को फंसाकर रुपये ऐंठने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपित पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान फतेहाबाद के गांव मोहम्मदपुर रोही निवासी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र तथा हिसार के गांव भाना निवासी ईएसआइ विजय कुमार के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि छह नवंबर 2025 को सूचना मिली थी कि पुलिस विभाग के सदर थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र के पास 31 अक्टूबर 2025 को कथित सरदूलगढ निवासी एक महिला ने सिरसा निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दी थी।

    शिकायत की जांच दौरान सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र तथा ईएसआइ विजय कुमार ने मामला रफा-दफा करने की एवज में सिरसा निवासी कारोबारी से 2 लाख 30 हजार रुपये की रिश्वत ली थी। मामला जैसे ही उनके संज्ञान में आया तो तुरंत प्रभाव से त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएसपी आदर्शदीप के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर जांच शुरू की गई।

    डीएसपी द्वारा की गई जांच के दौरान आरोपित पुलिसकर्मियों पर लगे आरोप सही पाए गए। जिस पर उनके खिलाफ सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपित पुलिस कर्मचारियों को 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया।