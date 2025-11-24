हरियाणा: राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग करने वाले दो कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, 20 हजार का था इनामी

संवाद सहयोगी, डबवाली (सिरसा)। सीआईए कालांवाली ने गैंगस्टर दीपक नांदल की गैंग से जुड़े दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान सिरसा जिले के सदर थाना के गांव मीरपुर निवासी गोकुल उर्फ गोलू, बड़ागुढ़ा थाना के गांव नेजाडेला कलां निवासी अनिल उर्फ गोरु के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपितों से 32 बोर के दो अवैध पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एसटीएफ हरियाणा ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का ईनाम घोषित था। डबवाली के एसपी निकिता खट्टर के अनुसार गोलू पर सात तथा अनिल पर पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं।

फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में थे शामिल एसपी निकिता खट्टर ने बताया कि जुलाई 2025 में गुरुग्राम के थाना बादशाहपुर इलाके में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई थी। उक्त मामले में गोरु तथा गोलू भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त गुरुग्राम स्थित एमएनआर बिल्डर्स कंपनी और करनाल में सागा म्यूजिक कंपनी कार्यालय पर फायरिंग मामले में दोनों आरोपित शामिल थे। दीपक नांदल के कहने पर अपने साथियों के साथ वारदातों को अंजाम दिया था। उक्त मामलों में गुरुग्राम तथा करनाल पुलिस आरोपितों को तालाश कर रही थी।

मंदिर के समीप पकड़े गए दोनों बदमाश एसपी निकिता खट्टर ने बताया कि 23 नवंबर को कालांवाली प्रभारी एसआइ सुरेश कुमार ओढ़ां कैंचियां पर मौजूद थे। मुखबरी मिली कि गोलू तथा गोरु विदेश में बैठे रोहतक निवासी गैंगस्टर दीपक नांदल के कहने पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं।

दोनों बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए रोड़ी से कालांवाली होते हुए पंजाब में जाएंगे। सूचना के आधार पर एसआइ सुरेश कुमार ने तारुआना गांव के काली माता मंदिर के समीप बाइक सवार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यहां दर्ज हैं मामले अनिल उर्फ गोरु पर पहला मामला दो मई 2022 को सदर थाना सिरसा में लूटपाट का मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2023 में जबरन वसूली के आरोप में सिटी गुरुग्राम, जुलाई 2025 में फायरिंग के आरोप में गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना, सितंबर 2025 में सेक्टर थाना-40 गुरुग्राम तथा अक्तूबर 2025 में सदर थाना करनाल में मामला दर्ज हुआ था।