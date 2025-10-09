Language
    सिरसा के कालांवाली में नशे से मौत: दो आरोपी गिरफ्तार गिरफ्तार, नशीली दवाएं भी बरामद

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:58 PM (IST)

    कालांवाली पुलिस ने नशे की ओवरडोज से हुई मौत के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नशीली दवाएं भी बरामद हुई हैं। मृतक के चाचा ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसके भतीजे को ज्यादा नशा दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सिरसा के कालांवाली में नशे से मौत: दो आरोपी गिरफ्तार गिरफ्तार, नशीली दवाएं भी बरामद (File Photo)

    संवाद सहयोगी, कालांवाली। थाना कालांवाली पुलिस ने नशे के अधिक सेवन से हुई मौत के मामले में कार्रवाई करते दो आरोपित हरप्रीत सिंह व अमरीक सिंह निवासी गदराना को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपितों के पास से नशे में प्रयुक्त होने वाली गोलियां व कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं।

    थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि पांच अक्टूबर को तारा सिंह निवासी गदराना ने बयान दिया कि शाम चार बजे उसका भतीजा प्रगट सिंह घर से निकला था, शाम सात बजे उसे सूचना मिली कि उसके भतीजे की मादक पदार्थ के अधिक सेवन से मौत हो गई है।

    उसके भतीजे को अधिक मात्रा में मादक पदार्थ देने पर आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान महिला सहायक उप निरीक्षक गुरमीत कौर ने अपनी टीम के साथ साक्ष्य जुटाते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों को अदालत में पेश किया जाएगा।