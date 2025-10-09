सिरसा के कालांवाली में नशे से मौत: दो आरोपी गिरफ्तार गिरफ्तार, नशीली दवाएं भी बरामद

संवाद सहयोगी, कालांवाली। थाना कालांवाली पुलिस ने नशे के अधिक सेवन से हुई मौत के मामले में कार्रवाई करते दो आरोपित हरप्रीत सिंह व अमरीक सिंह निवासी गदराना को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपितों के पास से नशे में प्रयुक्त होने वाली गोलियां व कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं।

थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि पांच अक्टूबर को तारा सिंह निवासी गदराना ने बयान दिया कि शाम चार बजे उसका भतीजा प्रगट सिंह घर से निकला था, शाम सात बजे उसे सूचना मिली कि उसके भतीजे की मादक पदार्थ के अधिक सेवन से मौत हो गई है।